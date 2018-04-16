Легальная музыка поможет уральским ресторанам и кафе

К Всемирному Дню книги и авторского права, который отмечается 23 апреля, Россию поставили перед фактом скорого появления Единого регулятора в сфере интеллектуальной собственности под патронажем Роспатента . С таким заявлением выступил вице-премьер Игорь Шувалов . Как оказалось, наша страна даже с «ресторанным патефоном» не может оставить без внимания мировой тренд.

Собственно все началось в конце марта 2018 года в США. Один из крупнейших онлайн-сервисов легальной музыки опубликовал свой манифест «О честности и справедливости в музыке. Долой музыкальные ломбарды!». В нем утверждается, что существующая сегодня в мире система роялти устарела.

Во всех странах сбором авторского вознаграждения ведают Организации по коллективному управлению правами (ОКУП). Они взымают миллионы долларов с прокатчиков, ресторанов и других заведений, использующих музыку и фильмы. Затем, оставляя себе часть средств «на жизнь», остальное передают правообладателям.

Те, возмущенные жадностью ОКУПов, непрозрачностью и коррумпированностью их действий, стали высказывать претензии все чаще и громче. Призванные бороться с пиратством ОКУПы, по мнению критиков, сами оказались «главными пиратами» или «ломбардами». Как говорится в манифесте: «Они, как ростовщики, у которых в залоге произведение автора, они — ломбарды с сомнительными условиями».

Очевидно, поэтому в России с июня вступает в силу закон, расширяющий перечень случаев, когда автор получает право на вознаграждение. «Автор будет иметь право на вознаграждение при каждой перепродаже, в которой в качестве посредника, покупателя или продавца участвует юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, например, аукционный дом, галерея изобразительного искусства, художественный салон, магазин», — прокомментировал новеллу председатель комитета Госдумы РФ по законодательству Павел Крашенинников

Государство и бизнес наперегонки создают систему защиты авторских прав, и, как оказалось, в России ситуация с авторскими правами на музыку не самая плохая. Такое мнение сложилось в Европе.

4 апреля в Люцерне (Швейцария) в брифинг-центре «Школы отельного и ресторанного бизнеса» состоялась пресс-конференция управляющего партнера торговой марки «Gussto» Джулии Кох. На ней были озвучены сроки начала работы ресторанного и отельного гида «Gussto», страны и города, в которых он появится первоначально.

Опробовать принципиально новые поисковые алгоритмы будут в стране, где, по словам госпожи Кох, существуют условия для легальной работы общепита. Для многих стало сюрпризом, что первой страной нового путеводителя станет Россия.

"Россия сегодня обладает современным законодательством и достаточно сильным полицейским аппаратом, чтобы это законодательство работало, — подчеркнула Джулия Кох. — С учетом новых изменений, вступающих в силу в июне и создания госструктуры по надзору в сфере авторских прав, Россия становится наиболее безопасной для нашего информационного бизнеса страной".

Нашим кафе и ресторанам придется соответствовать довольно строгим требованиям, чтобы оказаться в гиде «Gussto». В первую очередь, они обязаны безусловно соблюдать российское и международное законодательство в сфере гостеприимства, санитарной безопасности, а также реализации международного авторского права.

Музыкальные треки, которые звучат в ресторанах и кафе, должны быть, как говорится, «в законе». Это означает, что заведение общепита обязано пользоваться одним из музыкальных онлайн-сервисов, представляющих легальные треки. По мнению специалистов гида «Gussto», в Европе таких сервисов несколько, а в России существует пока только один — bubuka.info. Соответственно, рестораны и кафе, являющиеся его клиентами, смогут попасть в десятиязычный гид «Gussto». Екатеринбург, принимающий в июне 2018 года игры Чемпионата мира по футболу, был назван в числе 19 российских городов, где возьмет свой старт международный отельно-ресторанный гид.

Как заявила "Уралинформбюро" партнер юридической компании LEGALDOCTOR Анастасия Жарикова, при своем позиционировании на международном туристическом рынке наши рестораторы подчас попадают в тупик, когда речь заходит о соблюдении авторских прав.

"Мы всем разъясняем, что достаточно состоять на обслуживании в онлайн-сервисе и воспроизводить предоставляемую им легальную музыку — что гораздо дешевле и законнее всех прочих способов. Могу сказать, что уральские рестораторы при работе с иностранными справочниками оказались гораздо прогрессивнее своих коллег из других регионов России, — подчеркнула Жарикова. — Для пессимистов, которые считают, что легальная музыка и российский общепит никак не смогут существовать в одной Вселенной, могу уже сейчас назвать екатеринбургские заведения, которые предоставили в полном объеме свои данные и будут включены в гид. Это — рестораны La Ronde, «Просторы», Five, «Паштет», «Пан Сметан», Donna Olivia, «Расткеллер», «Белая лошадь», сеть «Вилка-ложка», кафе BoomDonuts и «Маммас Биг Хауз», кофейни «Венское кафе», Friends Modern Diner, кальянная Svoi, пельменная «Замес», бары «Берберия», Gertz bar, Dirk и ряд других объектов общепита".