На Волге оторвался от берега бывший ресторан-дебаркадер «Старая пристань»

Вечером в понедельник, 16 апреля, на Волге в Самаре зафиксировали происшествие. Вместе со льдом от берега оторвался дебаргадер, в котором некогда располагался ресторан «Старая пристань».