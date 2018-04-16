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На Волге оторвался от берега бывший ресторан-дебаркадер «Старая пристань»
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На Волге оторвался от берега бывший ресторан-дебаркадер «Старая пристань» 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Вечером в понедельник, 16 апреля, на Волге в Самаре зафиксировали происшествие. Вместе со льдом от берега оторвался дебаргадер, в котором некогда располагался ресторан «Старая пристань».
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