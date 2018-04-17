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Появилось видео, как на Волге оторвались от берега два дебаркадера
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Появилось видео, как на Волге оторвались от берега два дебаркадера 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Очевидцы сняли на камеру мобильного телефона момент происшествия на Волге в Самаре. Около бассейна СКА два дебаркадера оторвались от берега. Как ледовый поток унёс в открытое плавание платформы, узнаете, посмотрев видео.
Ледовый поток снёс дебаркадеры
— Шёл сильный поток льда. Быстрый. Он просто снёс эти дебаркадеры. Мужчина пытался успеть сбежать на берег с плавучей платформы, но не успел — вернулся обратно, — рассказали очевидцы.
Инцидент произошёл вечером в понедельник, 17 апреля. Оторвало сначала большой дебаркадер у бассейна СКА. В свою очередь он задел армейский дебаркадер. Обе платформы ушли по течению. К дебаркадерам направили суда-буксировщики. Речники пришвартовали платформы к бортам и доставили их в район порта на стрелке рек Волги и Самары.
В ЦСКА/Самара заявили, что организация понесла значительные убытки. Никто не пострадал.
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