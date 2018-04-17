Появилось видео, как на Волге оторвались от берега два дебаркадера

Очевидцы сняли на камеру мобильного телефона момент происшествия на Волге в Самаре. Около бассейна СКА два дебаркадера оторвались от берега. Как ледовый поток унёс в открытое плавание платформы, узнаете, посмотрев видео.

Ледовый поток снёс дебаркадеры

— Шёл сильный поток льда. Быстрый. Он просто снёс эти дебаркадеры. Мужчина пытался успеть сбежать на берег с плавучей платформы, но не успел — вернулся обратно, — рассказали очевидцы.

Инцидент произошёл вечером в понедельник, 17 апреля. Оторвало сначала большой дебаркадер у бассейна СКА. В свою очередь он задел армейский дебаркадер. Обе платформы ушли по течению. К дебаркадерам направили суда-буксировщики. Речники пришвартовали платформы к бортам и доставили их в район порта на стрелке рек Волги и Самары.

В ЦСКА/Самара заявили, что организация понесла значительные убытки. Никто не пострадал.