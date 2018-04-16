Что где есть: лучшие рестораны и бары Новосибирска

Наш следопыт общепита Настя Павленкова после визита по ресторанам и барам Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Астрахани и Сочи сообщает, что в рационе тайги — медвежатина, нельма, морошка и гениальный порто-тоник из Академгородка.

Puppen Haus

Сибирская еда — это дичь, рыба, грибы, ягоды и орехи. В образцово-показательном с точки зрения их представленности Puppen Haus готовят кабана и лося, разварную медвежатину, паштет из тетерева, вяленую оленину, уху на ельчиках и мороженое из клюквы. Локальные продукты упакованы здесь в очень современную гастрономию, так что партнерство заведения с «Нск. Собака.ru» внушает законную гордость. От визуальной части тоже перехватывает дух — шутка ли, три этажа фантасмагорического шапито из Хундертвассера, Гауди и полутысячи марионеток.

«#СибирьСибирь»

Еще одно исчерпывающее высказывание по главным местным гастробрендам — в «#СибирьСибирь». Чтобы обучиться сибирской азбуке вкусов берите пирожки с заячьими потрошками, хреновуху, косулю с печёной тыквой, белые грузди, строганину из нельмы, десерт из клюквы с кедровыми орехами и, конечно, пельмени — из четырех видов мяса или с щукой: их по традиции едят одновременно с горчицей и уксусом.

Twiggy

Внутри столетнего особняка вполне возможно забыть, в каких землях находишься. Три заведения на трех этажах — сигарная Tweed, бар Twiggy и пивная «Джек Лондон» убедительно стилизованы под британские питейные. В Twiggy надо брать бодрейшие коктейли — из разделов «Курорты и спа: ягодные и тропические» и «Олдскул: крепкие, элегантные, выдержанные».

Friends

Самое главное, что надо знать о качестве напитков в этом коктейльном баре — именно отсюда Максим Гладышкевич, бартендер, который в 2017 году стал лучшем в России на мировом конкурсе Diageo Reserve World Class. Чтобы представить страну на глобальном финале в Мексике, он в течение года победил каждого из сотен других участников. Один из этапов конкурса следующего 2018 года ради него перенесли сюда же, в Новосибирск — чтобы устроить эпический бархоппинг по самым симпатичным барам города — в том числе в азиатском «Жан Хуан Лу», где придумали отличнейшее приложение — наведя телефон на коастер, под бокалом ты увидишь виртуальных анимационных героев. В барной карте Friends особенно рекомендуются коктейли разделов Sex и Don't Panic, Its Organic на собственных домашних настойках и премиксах.

Hiki Bar и Sparks

В Новосибирске еще обязательно сгонять в Академгородок, за час дороги управившись с изучением списка его учреждений: что вообще делают в институтах горения, цитологии и механохимии? В сибирской Кремниевой долине, где под соснами-великанами на тоненьких ногах бродят будущие нобелевские лауреаты, в кафе Sparks додумались гениально соединять портвейн с тоником, а после бруснично-морошкового сауэра в Hiki Bar гарантированно повышается IQ.

Город

Сибирь с ходу пробирает тебя до слез. Во-первых, пронзительной высоты и сакральности небом русской тайги, под которым сразу хочется покаяться и откреститься от любви к моету и фуа-гра. А во-вторых, мощнейшим джетлагом — с вечернего рейса из-за разницы во времени ты прямо с трапа должен сразу шагать на завтрак. Третий по численности после Москвы и Петербурга миллионник патологически не суетный даже в центре: заглавный Красный проспект разворачивается вдоль Оби семь километров, чтобы ценитель архитектурных манифестов XX века почувствовал себя в раю — из макетов в масштабе 1:1. За асимметричным конструктивистским Госбанком — парадный неоклассицизм Стоквартирного дома, за ним — модернистский Сибревком.

Этот город — чистый и стройный как утопия: в краеведческом музее есть фото всего вековой давности, где на месте этой Красной уберштрассе — просека в бескрайнем лесу! Только представьте — у нас Кандинский с младофутуристами, а здесь на ивентах посевного календаря шаманы камлали в шубах с колокольцами размером с рынду! Сколько труда вложено в этом суровом краю в каждый сантиметр улиц, чувствуешь физически, как богатырь — мать сыру землю. Расстояния, собственно, тоже ощущаются: откуда еще привезти историю о том, как заблудилась в подземном переходе?

Приободренная настойкой на кедровых орешках и томским бархатным разливным, по дороге домой я позвякивала в багаже лучшей в стране мариинской водкой и благоухала белыми сушеными грибами с рынка — их там у каждой хозяйки по двадцать видов. Отчаянно хотелось затянуть «Я не забуду тебя никогда» вместе с Владимиром Кузьминым , которого перманентно «поезд мчит в сибирские морозы»: удивительно, но знакомство с величием Сибири не леденит, а согревает душу.

+ еще 4 места в Новосибирске

Ruby — винный бар в цоколе монументального дома с крюшоном, ланчами, бранчами и толково структурированной картой вин.

«Открой рот» — спикизи-бар с масштабной коллекцией водки в цоколе пивного бара с книжной лавкой, обменом изданиями и обширнейшей культурной программой чтений и концертов.

The Cops — крафтовый бар, который ласково именуют мяснухой: эпических размеров ребра тут запивают не менее эпической «Кровавой Мэри» шести видов.

«Гриль и бутыль» — видовой ресторан на одном из последних этажей торгового центра с картой исключительно из русских вин Ростовской области, Кубани и Крыма.

Фото: архивы пресс-служб

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