Евгений Чичваркин рассказал, во сколько обошелся запуск ресторана в Лондоне

Изображение: Русские норм!/YouTube

В апреле бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин анонсировал открытие своего лондонского ресторана Hide. 17 апреля заведение откроется для посетителей. В интервью проекту «Русские норм» Чичваркин рассказал, как готовился запуск ресторана.

Предприниматель нашел помещение для ресторана в ноябре 2013 года. Однако на получение разрешений на перепланировку, а также на ремонт и отделку у него ушло 4,5 года. Объем инвестиций в проект превысил 10 млн фунтов стерлингов.

В создание ресторана также инвестировал совладелец Hedonism Wines Тимур Артемьев , который вместе с Чичваркиным создавал «Евросеть». В проекте также участвует мишленовский шеф Олли Дабу (Чичваркин не раскрывает условия партнерства).

Евгений Чичваркин

бизнесмен

«В дешевом ретейле, в дискаунтерах не может быть малого бизнеса. … Бодаться с большими корпорациями, за которыми стоят долги, инвестиции с нулевой ставкой — бесполезно. А бодаться там, где очень много зависит от сервиса, от репутации, от скорости, от обслуживания, я считаю, мне небесполезно, потому что мы в этом понимаем».

Чичваркин рассказал, что создатели Hide попробовали кухню 200 ресторанов. «Здесь оттенок запаха мыла выбирался даже», — отмечает бизнесмен.

Ресторан открывается в деловом центре Лондона (по адресу Пикадилли, 85). В заведении будет три этажа. На первом этаже находится обеденная зона, а на втором и третьем — зона для ужинов и комната для частных обедов. По словам Чичваркина, клиент сможет пообедать за £60 (без учета стоимости вина).

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Чичваркин открыл винный магазин в 2012 году. А в 2015—2016 году магазин впервые стал прибыльным.

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