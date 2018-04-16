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Ресторан Zuma из Владивостока приедет на гастроли в Москву
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Ресторан Zuma из Владивостока приедет на гастроли в Москву 

Гастроном 2 часа назад
Фото: Гастроном
Шеф-повар Zuma Егор Анисимов всего на один день приезжает в гости к шефу японского ресторана Buba by Sumosan Бубкеру Бельхиту. Они приготовят ужин в четыре руки, в меню которого сплошь камчатские крабы — от закусок до десертов.
Салат с крабом и клубникой под кокосовым снегом
Японский блинчик с крабом
Харумаки с крабом в хрустящем тесте
Краб в соусе из миндального молока
Чили-краб с тайскими специями в устричном соусе
Профитроли с крабовым мороженым и чили-манго
Стоимость ужина 3000 рублей, резерв обязателен.
Buba by Sumosan
Цветной бульвар, 7, стр. 1
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