Ресторан Zuma из Владивостока приедет на гастроли в Москву

Профитроли с крабовым мороженым и чили-манго

Чили-краб с тайскими специями в устричном соусе

Краб в соусе из миндального молока

Харумаки с крабом в хрустящем тесте

Салат с крабом и клубникой под кокосовым снегом

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