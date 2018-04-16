ТОП-18 самых дешевых направлений Европы

Первое место занял болгарский курорт Солнечный берег, который уже продолжительное время удерживает лидерство в подобных рейтингах. На втором месте — турецкий Мармарис, а замыкает тройку Альгарве (Португалия).

Также в первую десятку вошли: Коста-дель-Соль (Испания), Крит (Греция), Коста-Бланка (Испания), Пафос (Греция), Корфу (Греция), Задар (Хорватия) и Слима (Мальта). Замыкают рейтинг Лимасол (Кипр), Ибица (Испания) и Сорренто (Италия).