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ТОП-18 самых дешевых направлений Европы
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ТОП-18 самых дешевых направлений Европы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Составлен рейтинг самых недорогих направлений для отдыха в Европе, сообщает The Telegraph.
Первое место занял болгарский курорт Солнечный берег, который уже продолжительное время удерживает лидерство в подобных рейтингах. На втором месте — турецкий Мармарис, а замыкает тройку Альгарве (Португалия).
Также в первую десятку вошли: Коста-дель-Соль (Испания), Крит (Греция), Коста-Бланка (Испания), Пафос (Греция), Корфу (Греция), Задар (Хорватия) и Слима (Мальта). Замыкают рейтинг Лимасол (Кипр), Ибица (Испания) и Сорренто (Италия).
Рейтинг был составлен на основе сравнения стоимости девяти позиций, актуальных для путешественников: чашка кофе, бутылка местного пива, бутылка Coca-Cola, бокал вина в кафе, полуторалитровая бутылка минеральной воды в супермаркете, солнцезащитный крем, репеллент от насекомых, обед из двух блюд на двоих (без напитков) и ужин из трех блюд на двоих (с вином) в ресторане.
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