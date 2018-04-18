Кофе со вкусом смерти: странный ресторан с гробами

Тому посетителю, кто решится лечь в закрытый гроб, предоставляется скидка на все напитки в заведении. Это жуткое кафе работает в столице Таиланда и здесь посетителям предлагают отдохнуть в гробах.

Кафе называется "Осознание смерти" и по словам администрации, заведение предлагает клиентам задуматься о том, каким будет конец их дней. Также, по словам посетителей, нередко они приходят к выводу, что стоит жить в свое удовольствие и не зацикливаться на мелких неурядицах.

Anews

Встречает гостей на входе скелет, который сидит на стуле. Далее посетителей ожидает оригинальное барное меню с жутковатыми названиями коктейлей — "Смерть" или "Мучения".

Также для тех, кто хочет получить скидку, есть неожиданное предложение. Если посетитель решится полежать несколько минут в гробу, размышляя о своей кончине, то получит скидку на напитки.

Владелец кафе уверяет, что это не просто интерьер или трюк для привлечения внимания. Он надеется, что многие местные жители, большинство их которых исповедуют буддизм, задумаются о том, насколько неизбежна смерть. ​

Anews

"Проведя пару минут в закрытом темном гробу даже молодое поколение Таиланда, которое одержимо технологиями, сможет переосмыслить жизненные ценности. "