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Московскую кофейню со скандалом заставили снять запрет на кормление грудью
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Московскую кофейню со скандалом заставили снять запрет на кормление грудью 

Мослента 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Сеть кофеен «Кофемания» сняла запрет на кормление грудью в своих заведениях после скандала в социальных сетях. Об этом сообщается на странице заведения в Facebook.
Как сообщили в компании, инцидент произошел 22 января в заведении, которое находится в аэропорту Шереметьево. Посетительница ресторана хотела покормить своего ребенка грудью. Однако к ней подошел официант и попросил этого не делать, так как кормление грудью по правилам заведения запрещено.
14 апреля Оксана Грачева, которая представилась знакомой женщины, опубликовала пост с рассказом о случившемся и фотографией правил. По ее словам, молодая мама была в специальной одежде для кормления. После публикации в интернете разгорелся скандал с призывом бойкотировать сеть кофеен из-за «хамского поведения и правил по отношению к посетителям». Представители «Кофемании» в ответ на это заявили, что они не против грудного кормления детей, если это происходит в специальной одежде.
«Мы признаем, что наша ошибка в том, что мы не обновили правила вовремя и не прописали, что кормление возможно, когда это происходит в специальной одежде для кормления. Мы приносим за это извинения, и конечно, же обновим правила в самое ближайшее время во всех ресторанах», — ответили в компании.
В итоге «Кофемания» убрала пункт, запрещающий кормить грудью в заведении. Обновленные правила появятся в ресторанах в течение семи рабочих дней.
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