В «Кофемании» маме запретили кормить ребенка грудью. Заведению объявили бойкот

В «Кофемании» женщину с семимесячным ребенком попросили прекратить кормить его грудью. По правилам заведения, этого делать нельзя, так как подобная ситуация может оскорбить или смутить других посетителей. Инцидент произошел в конце января, но известно о нем стало только сейчас. После публикации этой истории на «Кофеманию» обрушились с критикой. Заведению пришлось извиняться.

Инцидент произошел в «Кофемании», расположенной в терминале D аэропорта Шереметьево . Девушка с семимесячным ребенком зашла в кафе, чтобы выпить кофе. Там же она решила и покормить ребенка грудью. Но сделать ей этого не позволили — к девушке подошел менеджер, показал ей устав заведения и попросил прекратить. Об этой ситуации, «произошедшей на днях», на своей странице в Facebook рассказала Оксана Грачева, знакомая той самой девушки. И даже приложила фотографии с уставом заведения.

Заказав кофе, она присела его выпить, малыш решил «последовать» ее примеру. Находясь в кормительной одежде, а это значит незаметно, женщина начала кормить малыша. К ней подошел официант и попросил прекратить. На вопрос о причине, предъявил вот этот устав компании, где действительно написано, что в сети кафе «Кофемания» кормить младенцев грудью запрещено

— Оксана Грачева.

Больше всего автора поста возмутило, что собачек в кафе кормить можно, а детей нельзя. История была опубликована в социальной сети 14 апреля. На «Кофеманию» после этого обрушились с обвинениями в оскорбительном отношении к матерям и детям. Заведению пришлось объясняться на своей странице в Facebook.

В посте кафе отмечается, что ситуация произошла еще в январе. «Во время флешмоба против нашей страницы история обросла новыми подробностями, что якобы мы даже попросили гостью покинуть ресторан. Это неправда», — говорится в сообщении.

Гостью вежливо попросили прикрыть грудь, объяснив позицию заведения. Девушка согласилась с просьбой менеджера заведения и отметила, что проблема была решена максимально вежливо. «Кофемания» пообещала внести некоторые изменения в свой устав, чтобы находиться в кафе было удобно всем.

Мы признаем, что наша ошибка в том, что мы не обновили правила вовремя и не прописали, что кормление возможно, когда это происходит в специальной одежде для кормления. Мы приносим за это извинения и, конечно же, обновим правила в самое ближайшее время во всех ресторанах

— «Кофемания».

Пресс-секретарь сети кафе «Кофемания» Екатерина Архипова в интервью «360» сказала, что для администрации заведения важно, чтобы все гости чувствовали себя комфортно. Она отметила, что некоторые категорически не приемлют кормление грудью в общественном месте. «Мы вполне толерантно к этому относимся, все понимаем. Мамы у нас детей кормят, у нас очень ориентированный на детей ресторан. У нас, например, есть пеленальные столы, в отличие от многих ресторанов. Есть детское меню, детские стулья, аниматоры», — подчеркнула она.

Адвокат Общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Алишер Захидов рассказал в интервью «360», что не существует никакой законодательной базы, регулирующей этот вопрос. Свод правил поведения в кафе каждое заведение пишет под себя и регулирует эти моменты. Он отметил, что в ситуации с «Кофеманией» он полностью на стороне клиентки. Адвокат считает, что женщина должна иметь возможность кормить ребенка в любом месте и в любое время.

«В данном случае эти правила неверные, это прямая дискриминация людей. Кормить ребенка грудью — нормально и естественно. С этим могут не согласиться только ханжи, которые в силу своих комплексов не могут воспринять картину, когда мать кормит своего ребенка», — сказал он.

Он посоветовал «Кофемании» пересмотреть свои правила и не унижать человеческое достоинство кормящих мам.

Никакого отношения эта ситуация к защите прав потребителей не имеет. Но имеет отношение к прямой дискриминации человеческого достоинства и материнства. Поэтому никак не могу согласиться с позицией кафе в этом вопросе

— Алишер Захидов.

В социальных сетях мнения разделились. Кто-то поддержал «Кофеманию», а кто-то — кормящую мать.