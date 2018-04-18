Бургер из запеченного тарантула: чем угощают в одном из ресторанов США

Один из американских ресторанов в штате Северная Каролина стал предлагать посетителям попробовать необычный бургер, состоящий из говяжьей котлеты, сыра, соуса чили и запеченного тарантула. Смотрите на видео, как выглядит блюдо

Заведение анонсировало шестой ежегодный месяц экзотической кухни. В меню ресторана можно встретить блюда из аллигаторов, игуан, питонов, черепах и различных насекомых, сообщает РИА Новости

Посетителям предлагают поучаствовать в конкурсе и пройти «испытание тарантулом». Тот, кто сможет осилить необычное блюдо, получит футболку на память.