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Испытание тарантулом: в США придумали бургер с изюминкой
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Испытание тарантулом: в США придумали бургер с изюминкой 

Мир24 1 час назад
Бургеры с пауком предложил посетителям один из ресторанов в американском штате Северная Каролина, сообщает «МИР 24».
Новое блюдо открыло очередной месяц экзотической кухни в этом заведении. Запеченного тарантула повара добавляют к котлете, сыру и соусу чили. Смельчаки, которые отваживаются съесть булочку с изюминкой, получают памятный приз — футболку.
Своими экспериментами с мясом экзотических животных ресторан привлекает любителей острых ощущений.
«Вы знаете, на вкус это как картофельные чипсы. Так же хрустит, даже сильнее. А вообще я боюсь пауков. Но мне нравится есть странную еду. Так что я преодолела свой страх перед пауками», — говорит посетительница ресторана.
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