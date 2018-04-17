Испытание тарантулом: в США придумали бургер с изюминкой

Бургеры с пауком предложил посетителям один из ресторанов в американском штате Северная Каролина, сообщает «МИР 24».

Новое блюдо открыло очередной месяц экзотической кухни в этом заведении. Запеченного тарантула повара добавляют к котлете, сыру и соусу чили. Смельчаки, которые отваживаются съесть булочку с изюминкой, получают памятный приз — футболку.

Своими экспериментами с мясом экзотических животных ресторан привлекает любителей острых ощущений.

«Вы знаете, на вкус это как картофельные чипсы. Так же хрустит, даже сильнее. А вообще я боюсь пауков. Но мне нравится есть странную еду. Так что я преодолела свой страх перед пауками», — говорит посетительница ресторана.

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