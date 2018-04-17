Число ресторанов KFC в Москве возрастет

МОСКВА, 17 апр — РИА Недвижимость. ФПК «Гарант-Инвест» заключила с Yum! Brands Russia трехлетнее соглашение об открытии новых ресторанов KFC в Москве, сообщила во вторник газета «Коммерсант»

"Первое заведение должно быть запущено до конца мая", — отмечает издание.

Оно уточняет, что «Гарант-Инвест» специализируется на развитии одноименного банка и девелоперской компании (управляет десятью торговыми центрами в Москве общей площадью 125 тысяч квадратных метров). Кроме того, в «Гарант-Инвест» входит продовольственная сеть «Мой магазин» (на февраль 2018 года в Москве было 15 супермаркетов общей торговой площадью около 7,9 тысячи квадратных метров). На рынке недвижимости «Гарант-Инвест» связывают с Алексеем Панфиловым , основным владельцем одноименного банка.

Как написано в статье, на февраль 2018 года сеть KFC была представлена в России и СНГ более чем 650 ресторанами, в Москве — около 270 заведений. В 2017 году продажи бренда KFC Россия и СНГ выросли на 24%.

В феврале 2017 года Yum! Brands Russia сообщила о планах в течение двух лет сократить число собственных ресторанов KFC в России почти в 3,5 раза, продав до 180 точек нынешним и будущим франчайзи, а себе оставить не более 50 заведений. Рефранчайзинг в России — часть новой глобальной стратегии Yum! Brands Inc., в рамках которой доля ее франчайзинговых ресторанов в мире должна вырасти с 93% до 98%, пишет издание.