Новая русская кухня перестала быть диковинкой

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости . Многие российские гурманы презрительно хмыкали, глядя на мясо, запеченное в бересте, ризотто из перловки, десерты на основе ряженки, ставя неумолимый приговор: новая русская кухня — временное явление.

Прошло уже коло десяти лет с тех пор, когда был впервые провозглашен манифест этой кухни — использовать местные продукты, современные технологии приготовления и работать над подачей блюд, — а новомодные веяния остались актуальными.

Теперь рестораны новой русской кухни открылись не только в Москве, но и по всей России. Так, в Екатеринбурге можно попробовать похлебку с мраморным хвостом и квашеной свеклой, в Нижнем Новгороде — свекольник на копченых овощах с сорбетом из винегрета, в Суздале — перловую кашу с утиными сердцами конфи.

Какой путь прошла новая русская кухня и как она выглядит сейчас — в материале РИА Новостей, который выйдет в ближайшее время.