Ещё
Новая русская кухня перестала быть диковинкой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новая русская кухня перестала быть диковинкой 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Многие российские гурманы презрительно хмыкали, глядя на мясо, запеченное в бересте, ризотто из перловки, десерты на основе ряженки, ставя неумолимый приговор: новая русская кухня — временное явление.
Прошло уже коло десяти лет с тех пор, когда был впервые провозглашен манифест этой кухни — использовать местные продукты, современные технологии приготовления и работать над подачей блюд, — а новомодные веяния остались актуальными.
Теперь рестораны новой русской кухни открылись не только в Москве, но и по всей России. Так, в Екатеринбурге можно попробовать похлебку с мраморным хвостом и квашеной свеклой, в Нижнем Новгороде — свекольник на копченых овощах с сорбетом из винегрета, в Суздале — перловую кашу с утиными сердцами конфи.
Какой путь прошла новая русская кухня и как она выглядит сейчас — в материале РИА Новостей, который выйдет в ближайшее время.
РИА Новости: последние новости
ТОП-18 самых дешевых направлений Европы Витражи, лепнина и позолота: краткий гид по легендарным отелям России В США ресторан добавил в меню бургер с тарантулом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами «Аншлага»13
Что стало с популярными группами и певцами 90-х21
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя8
Тест: угадайте актеров русского происхождения
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение