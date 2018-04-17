На Expo Food Show в Воронеже пройдут бесплатные гастрономические дегустации

20-21 апреля в конгрессно-выставочном комплексе Expo Event-Hall Сити-парка «Град» состоится выставка индустрии питания и гостеприимства «Expo Food Show 2018».

Одно из самых ожидаемых мероприятий выставки — конкурс «Лучший торт Воронежа» — начнется 20 апреля в 11.00. Соревнование пройдет уже во второй раз, его тема в этом году — «Воронеж — город в миниатюре». Торт, который станет гастрономическим символом столицы Черноземья, выберет популярный фуд-блогер Андрей Рудьков и другие почетные члены жюри, однако на дегустацию конкурсных работ приглашают всех желающих. На конкурсе кондитерского мастерства Черноземья «АРТ-КЛАСС» также можно будет увидеть десятки искусно декорированных тортов.

В рамках деловой программы выставки звёздные спикеры расскажут об эффективном менеджменте и маркетинге в сфере HoReCa.

20 апреля в 14.00 столичный ресторатор, ведущий программы «МастерШеф Дети» на СТС Дмитрий Левицкий проведет мастер-класс «10 откровений за 10 лет в бизнесе». Директор компании ЛЕММА Евгений Лебедев выступит с семинаром «Управление рестораном 2.0 — технологии 80 уровня», ресторатор, бизнес-коуч и специалист по открытию и развитию заведений в сегменте HoReCa Михаил Елизаров представит слушателям 33 практических способа увеличить прибыль и сократить затраты в ресторане.

С полной программой выставки можно ознакомиться здесь. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте.

Также 20 апреля на Expo Food Show кулинарный чемпионат. Оценивать мастерство его участников будет Эрих Главица — шеф-повар с более чем 25-летним стажем, магистр палаты ремесел Австрии, обладатель «Хрустального ковша» как лучшего шеф-повара Хорватии. Победители отправятся на финал Всероссийского чемпионата «Chef a la Russe 2019». 21 апреля в 12.00 Эрих продемонстрирует гостям выставки собственное мастерство и приготовит свои фирменные блюда.

В этот же день с 11.00 до 17.00 бармены-виртуозы со всего региона, сражающиеся за «Кубок универсального бармена — UNIVERSAL BARTENDER`S CUP», на глазах у зрителей будут создавать сложносочиненные авторские коктейли и показывать зрелищные трюки с барными аксессуарами.