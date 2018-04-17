Росрыболовство займется продвижением рыбы на рынке

Росрыболовство предложило проводить в ресторанах сезонные рыбные недели. Это поможет, по мнению ведомства, продвижению определенных видов рыб, таких как треска, минтай, палтус, камбала, мойва.

«Это может быть для начала четыре мероприятия в год. Мы можем определить сезонность вылова с тем, чтобы создавать и реализовывать стратегию, в том числе, сезонного продукта», — рассказал замглавы Минсельхоза , руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на пресс-конференции в Москве, передает «Интерфакс»

«Нам, конечно, хотелось бы, чтобы мы могли продвигать такой продукт, как минтай. Нам хотелось бы больше понять, как продвигать палтус, как продвигать кальмары. И, конечно, новые продукты, которые в перспективе есть у нас по вылову, — это скумбрия, иваси. Понятно, это советский бренд, но его все равно нужно двигать, популяризировать», — отметил он.

«Для нас (виды рыб, которые нуждаются в продвижении) это минтай, палтус, камбала, кальмар, терпуг и макрурус. Наверное, еще мойва, сельдь, — перечислил он. — По сути дела, все остальное рынок и так знает». По его словам, рестораны, которые будут участвовать в проекте, будет определять Федерация рестораторов и отельеров России.

«Благодаря рестораторам и, в том числе, санкциям, многие россияне узнали о нерке той же и вообще о том, что у нас гораздо больше разновидностей лососевых видов рыб, не заканчивается только горбушей и кетой. Сейчас нам хочется, чтобы мы посмотрели и создали определенную систему продвижения новых отечественных рыбных продуктов и вместе этой задачей занялись», — сказал Шестаков.