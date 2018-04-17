Столичное представительство

Свой первый маленький отпуск в этом году я потратил на поездку в Москву. И, оказавшись в столице, конечно, не мог не зайти в ресторан #СИБИРЬСИБИРЬ — первый действительно крупный проект новосибирского ресторатора в столице.

Московский ресторан не копия, но близкий родственник новосибирского одноименного заведения. Когда местная #СИБИРЬСИБИРЬ открылась в отеле «Азимут», мне лично это заведение показалось, мягко говоря, странным. Все эти валенки, самовары на стенах и эмалированные миски на столах выглядели игрой, в которую лично мне играть не хотелось. Это был какой-то экспортный вариант — место для туристов и деловых путешественников. Ну, в самом деле, как-то нелепо идти в заведение, которое представляет собой некий концентрат той жизни, которая тебя и так окружает с утра до ночи.

Но Иванов, наверное, и достиг всего того, что имеет, потому что умеет смотреть на несколько ходов вперед. Сделав яркий проект в сетевом отеле, он получил возможность перенести этот формат в другие гостиницы «Азимута». И совершенно естественно, что первым пунктом стала Москва.

Так получилось, что затеяв сибирский ресторан в «Азимуте Смоленская» (бывшая «Белград»), Иванов открыл здесь же свою рамен-изакаю «Куу» — просто подвернулось помещение. Японский проект определённо выстрелил. Но здесь у ресторатора, конечно, были явные преимущества: жена-японка и 25-летний личный опыт знакомства с этой страной.

С сибирским рестораном всё обстояло сложнее. Во-первых, непонятно вообще, что это такое — сибирская кухня. Гастрономические привычки жителей крупных городов, прямо скажем, мало чем отличаются по всей России. А на одних медвежатине и нельме концепцию не построишь. Ну и, конечно, желающих (хотя бы теоретически, при наличии возможности) съездить в отпуск в Саппоро, например, в Москве найдется чуть больше, чем тех, кто хочет провести каникулы в Новосибирске.

Внутренне московская #СИБИРЬСИБИРЬ, в целом, повторяет новосибирское заведение. Разве что зал там в несколько раз меньше, поэтому весь этот дизайнерский разгул фантазии выглядит ещё более концентрированным. Кроме того, в столичном ресторане огромные окна выходят не во двор, а на оживленную магистраль, что днём наполняет зал светом, а вечерами заряжает динамикой, оживляет рекой огней, которая несется по Смоленской улице.

Но главное даже не это. Ресторан начинается не с гардероба, а значительно дальше. И это «дальше» в московской #СИБИРЬСИБИРИ, понятное дело, несколько иное. С одной стороны каким-то реликтом ушедшей цивилизации возвышается башня МИДа , с другой — космическими кораблем инопланетян торчат из советской застройки небоскребы Москва-Сити. Да и просто на улицах чисто, вы знаете. Нынче в центре в столице регулярно моют не только мостовую, но и тротуары. И из новосибирской непролазной грязи это выглядит едва ли не более значительным достижением даже, чем 97-этажная башня «Восток» офисного центра «Федерация».

И вот, приходя в #СИБИРЬСИБИРЬ из этого всего, человек попадает в натуральную фантасмагорию. По потолку ползут деревянные наличники (по виду — прямо настоящие, местами не полностью сохранившиеся). По колоннам, как какой-то живой организм, взбираются разнокалиберные деревянные плашки. Такие, знаете, какие можно найти в изобилии, когда ломают старый дом. Огромная стеклянная люстра собрана из небольших водочных графинов. А над барной стойкой нависает стальная дуга, в которой видится какой-то старый железнодорожный буфет.

Ну и главный экспонат здешней коллекции чудес — панно по мотивам мозаики на здании типографии «Советская Сибирь». Не знаю, что уж там думают про него москвичи, но у человека из Новосибирска при виде её подступает ком к горлу. Даже если вы настоящий Новосибирск не очень-то и любите. Потому что интерьер московского ресторана вдруг оказывается собирательным образом родного (или ставшего родным) города. Причем это не просто набор каких-то знакомых вещей, а созданный из массы мелочей совершенно новый, но при этом отчего-то до боли знакомый мир.

Удивительно, но при таком буйстве интерьера еда в ресторане выглядит довольно … обычно. Даже там, где описание вроде бы интригует (топленый кролик с пшеном и картофельным муссом), блюдо, кажется, сделано на домашней кухне. Сделано вкусно, добротно, но это не тот случай, когда вам хочется срочно поделиться восторгом от съеденного. Щи хороши, но, опять же, это вполне привычные щи, в которые просто положили достаточно мяса, грибов и капусты, а не та совершенно новая для современного вкуса субстанция, в которую превращает обычную капусту тот же Максим Сырников, например. Единственное, что меня удивило, — это морс, который здесь делают в каком-то смузи-формате. Правда, просто сопровождать таким еду уже как-то странно — уж больно ядреная вещь получается.

Цены в столичной #СИБИРЬСИБИРИ не выглядят запредельными даже по новосибирским меркам: на горячее начинаются с 480 рублей, а самая дорогая позиция (рибай с хренодером) стоит 1580. Чтобы был понятен масштаб, поесть на модных, современных фуд-кортах с самообслуживанием в столице сейчас обойдется рублей в 700 с человека (основное блюдо, закуска и напиток).

Я был там вечером в четверг и только потому, что пришел в ресторан в районе семи, смог найти свободный стол, через час в ресторане была уже полная посадка. Я даже узнал несколько человек, лица которых мне были знакомы только по каким-то публикациям в прессе. За соседним столиком свои околовинные дела обсуждал едва ли не самый известный российский сомелье Владимир Басов . Чуть дальше с компанией сидел главный редактор Carnerie.ru Александр Баунов . Чуть позже пришел «дедушка новосибирского интернета» Александр Лариновский (сейчас он занимается своим проектом Skyeng). И это обычный вечер, а я, прямо скажем, не большой знаток столичной тусовки.

Посетители с энтузиазмом поглощали пельмени из эмалированных мисок, заказывали «филе карасукской говядины», голубцы из лося и уху из осетрины. Вещи, которые в новосибирском заведении (и для новосибирца) выглядели несколько натужно, вдалеке от дома смотрелись как захватывающая региональная экзотика. Просто когда вы живете в Сибири, то преимущественно это для вас холод и удаленность от всего (кроме Сибири). Но стоит отъехать от малой родины на приличное расстояние, и родные места превращаются в загадочный, полный романтики край.