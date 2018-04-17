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В американском ресторане посетителей кормят бургерами с пауками
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В американском ресторане посетителей кормят бургерами с пауками 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Клиенты ресторана, попробавшие это блюдо, отмечают, что паук по вкусу напоминает картофельные чипсы.
В штате Северная Королина посетителям одного из ресторанов предложили попробовать бургеры с пауком.
Новое блюдо открыло месяц экзотической кухни в этом заведении. Повара добавляют запеченного тарантула к сыру, котлете и соусу чили. Смельчаки, которые отваживаются съесть необычный бургер, получают от ресторана памятный приз — футболку.
Посетители заведения, попробавшие это блюдо, отмечают, что паук по вкусу напоминает картофельные чипсы.
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