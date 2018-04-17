В американском ресторане посетителей кормят бургерами с пауками

Клиенты ресторана, попробавшие это блюдо, отмечают, что паук по вкусу напоминает картофельные чипсы.

В штате Северная Королина посетителям одного из ресторанов предложили попробовать бургеры с пауком.

Новое блюдо открыло месяц экзотической кухни в этом заведении. Повара добавляют запеченного тарантула к сыру, котлете и соусу чили. Смельчаки, которые отваживаются съесть необычный бургер, получают от ресторана памятный приз — футболку.

Посетители заведения, попробавшие это блюдо, отмечают, что паук по вкусу напоминает картофельные чипсы.