Гурман дал официантам 2 тысячи долларов на чай

Один из посетителей ресторана Boka в Чикаго настолько остался под впечатлением от обслуживания, что оставил персоналу 2 тысяч долларов на чай.

Сначала гость дал 300 долларов обслуживающему его официанту, затем отправился на кухню, где раздал оставшуюся сумму 17 сотрудникам. После щедрых чаевых работники заведения сфотографировались с гурманом и опубликовали снимок у себя в Instagram.

По данным газеты Chicago Tribune, обычно американцы редко оставляют в ресторанах официантам «благодарность», превышающую 20% от стоимости ужина.

«Это настоящий сюрприз для работников ресторана, которые, конечно, заслужили своим трудом эту «премию», — сказал директор заведения Джон Леопольд. Затем он отметил, что случившееся служит доказательством того, что ресторан идет в правильном направлении.

Издание сообщает, что щедрый клиент назвался Майком из Сиэтла.