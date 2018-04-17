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Гурман дал официантам 2 тысячи долларов на чай
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Гурман дал официантам 2 тысячи долларов на чай 

News.ru 16 минут назад
Один из посетителей ресторана Boka в Чикаго настолько остался под впечатлением от обслуживания, что оставил персоналу 2 тысяч долларов на чай.
Сначала гость дал 300 долларов обслуживающему его официанту, затем отправился на кухню, где раздал оставшуюся сумму 17 сотрудникам. После щедрых чаевых работники заведения сфотографировались с гурманом и опубликовали снимок у себя в Instagram.
По данным газеты Chicago Tribune, обычно американцы редко оставляют в ресторанах официантам «благодарность», превышающую 20% от стоимости ужина.
«Это настоящий сюрприз для работников ресторана, которые, конечно, заслужили своим трудом эту «премию», — сказал директор заведения Джон Леопольд. Затем он отметил, что случившееся служит доказательством того, что ресторан идет в правильном направлении.
Издание сообщает, что щедрый клиент назвался Майком из Сиэтла.
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