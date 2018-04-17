10 отличных баров в Тбилиси

Тбилиси — Земля обетованная для всех любителей поесть и выпить. Здесь рекой льётся чача и вино, а хинкали, кажется, сами выпрыгивают из кастрюль, не дожидаясь заказа. Тем не менее, такая диета спустя несколько дней может пошатнуть уверенность даже бывалого гастротуриста. Автор Telegram-канала «Ламповые трипы» Евгения Лампадова рассказывает о 10 главных барах грузинской столицы.

Есть такая расхожая шутка среди знатоков питейного Тбилиси:

— Я была в Тбилиси, мне там так понравилось!

— А где ты там была?

— В Rooms и «Лолите».

Давайте не будем той самой восторженной собеседницей и пройдемся по true-барам этого города, в которые стоит заглянуть, выпить и, может быть, сделать фото для Instagram.

Mozaika

Vashlovani, 8. https://www.facebook.com/mosaic123/

Очень небольшой, но вместительный бар, который известен среди местных ценителей недорогих алкогольных коктейлей. Мешают в Мозаике их и правда как следует — коктейли, не ценителей — хотя и публика здесь перемешана разная — молодежь, местная богема, экспаты и туристы. Ну, и отдельного посещения заслуживает местная туалетная, простите, комната — с душем и стиральной машинкой.

Volver

Asatiani, 56. https://www.facebook.com/cafevolvertbilisi/

Вообще-то это не совсем бар, точнее и не бар вовсе, а кафе, специализирующееся на органических винах. Но здесь работает бармен Дмитрий, переехавший в Тбилиси из России, который мешает богически прекрасные коктейли — на чаче и вине. Мои любимые: на чаче — Chacharita и Vaime peach, на вине — Saperanda и Apple Tsitska. Ну, и еще, в Volver регулярно проходят выставки современных местных молодых художников, а в пятницу и субботу здесь играет живая музыка. Сюда регулярно заглядывают местные жители и экспаты.

Revaz Laghidze, 12. https://www.facebook.com/DiveTbilisi/

Старожилы любят вспоминать те давние времена, когда они были молоды и полны сил, а в Тбилиси заработал бар, в который они ходили за неформальным общением, новыми знакомствами, встречами со старыми друзьями и недорогой качественной выпивкой на последние лари. Времена того кутежа уже давно прошли, но чтобы понять, как когда-то зарождалась барная культура города, в этот подвал стоит сходить обязательно. Вход с торца большого здания.

Drunk Owl Samghebros, 21. https://www.facebook.com/DrunkOwlBar/

Бар разнузданности, веселья и дешевого алкоголя. С давней историей и завсегдатаями, которые ходят сюда годами. Мои «глянцевые» местные друзья не любят это место, а вот мои творческие — чтут и посещают регулярно. И я, когда живу в Тбилиси, захожу сюда выпить грузинской «отвертки» (дубовая чача, смешанная с апельсиновым соком).

Black Dog Asatiani, 33. https://www.facebook.com/blackdogbartbilisi/

Крафтовое пиво от пивоварни Number 8, отличный сидр и недорогое вино. Ты как будто попадаешь в любимый питерский бар, где, сидя за стойкой, можно выпить, поболтать с барменом, познакомиться с людьми разных национальностей и очень быстро почувствовать себя своим. Может дело в том, что к бару имеет отношение Зураб Читая, который очень любит Питер и много лет прожил в России, поэтому и перенес свое отношение в заведение, а может еще в чем-то. Кто же теперь разберет.

Drama

Rustaveli, 37. https://www.facebook.com/dramatbilisi/

Бар открылся несколько месяцев назад в бывшей квартире. Сейчас, пожалуй, самое модное место в городе. Вход отыскать непросто: нужно найти в здании подъезд с вывеской в форме очков и дальше подняться по лестнице на последний этаж. Основной спрос в баре на пиво, но можно и незатейливых коктейлей выпить, они тут тоже годные. Но самое главное в этом месте не напитки, а атмосфера — здесь очень весело, уютно и непринужденно. Много местной модной молодежи и экспатов. Работает бар четыре дня в неделю и отлично подходит для pre-party, чтобы потом продолжить кутить и танцевать в Gallery или Hidi.

Meoba

Rustaveli, 23. https://www.facebook.com/meobayvelas/

Сначала ты долго ищешь это место без вывески (с торца здания, в подвале), а потом долго не можешь отсюда уйти, потому что здесь уютно и алкоголь рекой. Да что уж, тут можно зависнуть на пару часов за стойкой, просто сидя и разглядывая местных модных посетителей, я вот, например, так и делаю, когда прихожу.

Canudos

Javakhishvili St. (ex Elbakidze St) Samaia Garden. https://www.facebook.com/canudosbar/

Бывает, приключается в Тбилиси такое настроение, когда хочется сидеть под пальмой на Гоа, слушать Боба Марли в компании растаманов и пить дешевый ром. Но ты не можешь сейчас поехать на Гоа, потому что, во-первых, у тебя нет денег на билет и, во-вторых, ты уже изрядно пьян. Тогда ты едешь в Canudos, потому как тут все свои — каждый в своем внутреннем Гоа и у каждого оно, в то же время, здесь одно на всех.

G.Vino

Erekle II, 6. https://www.facebook.com/g.vinotbilisi/

Канонический винный бар на туристической улице города, который уважают даже мои местные друзья, разбирающиеся в вине, а им угодить надо постараться. Заплатить придется прилично, но это того стоит. Идеально подходит для компании, которая хочет не торопясь выпить вина, пообщаться и вкусно перекусить.

Fabrika

Ninoshvili, 8. https://fabrikatbilisi.com На территории пространства Fabrika (типа Флакона в Москве) работает несколько хороших баров и кафе, поэтому можно смело заходить в любое заведение и пить-есть-кутить. Такой бар-хоппинг из двери в дверь в окружении дружелюбных местных хипстеров и им сочувствующих. Одно из заведений я особенно чту, называется Tone, там наливают отличное домашнее вино и вкусно (и недорого) кормят.

Не забудьте навести справки о точном времени работы каждого заведения накануне похода, потому как в некоторых заведениях часы и дни работы могут меняться.

Текст: Евгения Лампадова