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Шеф-повар из Чехии провел кулинарный мастер-класс в Лианозове
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Шеф-повар из Чехии провел кулинарный мастер-класс в Лианозове 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
В субботу, 14 апреля, в кафе «Лето» на территории Лианозовского парка шеф-повар Павел Догнал из Чехии провел бесплатный кулинарный мастер-класс национальной чешской кухни. Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Пасхальный дар». Об этом сообщили в пресс-службе парка.
— Участники попробовали самостоятельно приготовить любимые блюда жителей Праги, узнали, что такое кнедлик и какое любимое пасхальное угощение на берегах Влтавы! — отмечается в пресс-службе.
Напомним, Лианозовский парк находится по адресу: улица Угличская, дом 13. (вт)
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