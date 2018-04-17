Шеф-повар из Чехии провел кулинарный мастер-класс в Лианозове

В субботу, 14 апреля, в кафе «Лето» на территории Лианозовского парка шеф-повар Павел Догнал из Чехии провел бесплатный кулинарный мастер-класс национальной чешской кухни. Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Пасхальный дар». Об этом сообщили в пресс-службе парка.

— Участники попробовали самостоятельно приготовить любимые блюда жителей Праги, узнали, что такое кнедлик и какое любимое пасхальное угощение на берегах Влтавы! — отмечается в пресс-службе.

Напомним, Лианозовский парк находится по адресу: улица Угличская, дом 13. (вт)