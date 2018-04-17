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В Светлогорске пройдет гастрономический праздник «Крупная рыба»
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В Светлогорске пройдет гастрономический праздник «Крупная рыба» 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ежегодный фестиваль «Крупная рыба» пройдет в Светлогорске 29 апреля, сообщает информационно-туристический центр курорта.
В программе праздника — ярмарка свежей и копчёной рыбы, подводная охота при участии спортсменов Федерации подводного спорта, квест-игра, концертная программа. В течение дня также будут работать две выставки: работы художника-мариниста В. Михайловского и этнографической коллекции «Люди моря».
Гости праздника смогут попробовать символ фестиваля — гигантский рыбный пирог, а также специальные праздничные блюда в кафе, барах и ресторанах города, такие как судак по-императорски, пельмени «Балтийские» из филе трески и копченый угорь.
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