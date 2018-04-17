В Светлогорске пройдет гастрономический праздник «Крупная рыба»

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости . Ежегодный фестиваль «Крупная рыба» пройдет в Светлогорске 29 апреля, сообщает информационно-туристический центр курорта.

В программе праздника — ярмарка свежей и копчёной рыбы, подводная охота при участии спортсменов Федерации подводного спорта, квест-игра, концертная программа. В течение дня также будут работать две выставки: работы художника-мариниста В. Михайловского и этнографической коллекции «Люди моря».

Гости праздника смогут попробовать символ фестиваля — гигантский рыбный пирог, а также специальные праздничные блюда в кафе, барах и ресторанах города, такие как судак по-императорски, пельмени «Балтийские» из филе трески и копченый угорь.