«Кофемания» откроет первую кофейню в Сочи 

Сеть кофеен «Кофемания» планирует открыть в Сочи первый ресторан в здании Морского вокзала, сообщили RNS в пресс-службе сети.
«Мы планируем открыться в Сочи в здании Морского вокзала. Это центральное место, всем известное, на всех фотографиях обычно появляется, когда речь идет о Сочи. Пока планируется открыть один ресторан», — ответили в пресс-службе кофейни.
На вопрос о том, планирует ли «Кофемания» расширить сеть кофеен в Сочи, в пресс-службе ответили, что «для нас это по сути новый рынок, поэтому мы откроем один [ресторан], а потом уже будем смотреть».
Московская сеть ресторанов «Кофемания» появилась в 2001 году. Согласно данным, представленным на сайте «Кофемании», в настоящее время в Москве работает 19 кофеен, а также 6 кофеен в аэропортах Домодедово и Шереметьево. С 2001 года «Кофемания» является членом Европейской Ассоциации Спешиалти Кофе (SCAE).