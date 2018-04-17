«Кофемания» откроет первую кофейню в Сочи

Сеть кофеен «Кофемания» планирует открыть в Сочи первый ресторан в здании Морского вокзала, сообщили RNS в пресс-службе сети.

«Мы планируем открыться в Сочи в здании Морского вокзала. Это центральное место, всем известное, на всех фотографиях обычно появляется, когда речь идет о Сочи. Пока планируется открыть один ресторан», — ответили в пресс-службе кофейни.

На вопрос о том, планирует ли «Кофемания» расширить сеть кофеен в Сочи, в пресс-службе ответили, что «для нас это по сути новый рынок, поэтому мы откроем один [ресторан], а потом уже будем смотреть».