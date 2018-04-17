«Гуси» сбежали из Академа

Площадь Маркса — это гигантская инсталляция на тему утраченных возможностей. Изначально здесь должны были быть только большой универмаг, гостиница и концертный зал, утопающие в зелени окружающих их парков. В эпоху первоначального накопления эту землю разрезали на много кусочков и раздали всякому, кто обещал возвести здесь прекрасный новый торгово-офисный мир. Затея удалась лишь частично, и теперь все эти громадины (частично так и не начавшие работать) обрастают диковатой уличной торговлей.

«Гуси в Городе» поселились на первом этаже гостиницы «Миротель». Высокие — в пол — окна выходят как раз на площадку перед ГУМом, где вся эта рыночная стихия сконцентрирована с какой-то изощренной жестокостью. Справа протянулся вид ободранных торговых палаток (хоть сейчас снимай для статьи про «лихие 90-е»), слева сумерки освещает огромный экран с рекламными роликами.

На крыльце одного из примостившихся у скудного газона павильонов лежит слабо дышащее тело, в нише между павильонами мужчина с надписью «Охрана» на спине стоит в характерной позе человека, справляющего малую нужду. Издалека доносится задорная музыка. Обычный вечер на Маркса.

Прошу прощения за все эти малоаппетитные подробности, но, пожалуй, нигде в Новосибирске контраст между двумя мирами не ощущается так сильно. При этом он присутствует всё время, пока вы находитесь в ресторане. Кажется, сейчас тонкое стекло треснет и в возникшую брешь в зал провалятся торговцы «смартфонами подешевле», пропахшие барахолкой вещи из торговых палаток и вся богатейшая коллекция местной шаурмы. В самих «Гусях» спокойно, чисто и светло. Первый раз я был там вечером в воскресенье — в зале было еще человек 12, все парами. Место и вправду романтичное.

Главная фишка «Гусей» — пиво собственного производства. На кранах есть 9 видов, ещё примерно столько же можно купить в бутылках. Цены начинаются от 110 рублей за 0,25 л. Думаю, что типичного посетителя сети «Шашлыкофф» (их бар как раз напротив, в ГУМе) такой размер должен вводить как минимум в недоумение. Особенно в сочетании с ценой.

Пивная линейка — на любителя. Тут вам и «освежающий смузи с закисью лактобактерий», и «табачно-кофейное послевкусие», и «шелковистость мякоти манго». Это всё из описаний сортов пива, если что. Лично на меня самое большое впечатление произвел сорт Deep Ocean (русский имперский стаут со стручками мадагаскарской ванили и какао-бобами). Пиво настолько плотное и насыщенное, что его нужно наливать как ликер — маленькими рюмочками.

С едой в «Гусях» противоречиво. То есть пивную классику здесь делают прилично. Свиные рёбра, томлённые в пиве с медом и аджикой, например, просто чудесны. К ним дают плошку с водой, чтобы есть руками (и после руки в воде сполоснуть), но вообще-то рёбрышки доведены до такого состояния, что мясо отделяется от костей лёгким движением вилки.

Суп-гуляш тоже недурён. К нему приносят сметану, но, честно говоря, он куда лучше сам по себе, со всем своим пряным норовом. Размер порций, правда, такой, что его хватит лишь на знакомство с блюдом в принципе. Чтобы прилично поесть, придется заказать как минимум две-три позиции.

Там, где повар решил добавить в меню свежих красок, получаются странные вещи. Например, штука под названием «Треска +52 градуса». Речь идёт, по всей видимости, о том, что рыбу готовили в сувиде (это как раз подходящая температура для такого продукта). При этом подходе можно было ожидать какой-то необычной текстуры, дополнительной сочности и т. д. Но у меня в тарелке оказались холодные куски рыбы, в которых довольно точно удалось воспроизвести вкус рыбных палочек. И устричный соус, который был призван добавить нюансов, выглядел здесь чем-то чужим и не нужным.

С цветной капустой в пивном кляре тоже было что-то не так. У этого овоща, может быть, не очень выразительный, но отчетливый собственный вкус, который нужно подчеркивать, а не забивать тестом. Кляр же придумали для того, чтобы улучшать продукт, а не просто чтобы он был.

С сервисом в «Гусях» неплохо, но оценить его при небольшом количестве посетителей проблематично.

Непонятно, правда, зачем предлагать гостю хлебную корзинку, если он заказал блюдо, в котором уже есть три приличных куска поджаренного багета? Понимаю, что черствеющие булочки нужно как-то сбывать, но это же нужно делать более деликатно.

Впрочем, если не придираться, «Гуси в Городе» — это очевидное приобретение площади Карла Маркса , ещё один островок цивилизации в здешних торговых джунглях. В бар можно прийти и вдвоём, но идеальный вариант для этого места — шумная компания. Которая после пары-тройки кружек может сесть на длинных (на несколько столиков) диванах и петь какие-нибудь песни, раскачиваясь в такт музыке. Главное, потом не очень расстраиваться, когда выйдешь за двери.

«Гуси в городе» — не единственное заведение, продающее пиво с собственной пивоварни, которое открылось в последнее время. В марте в торгово-развлекательном комплексе «Сибирский Молл» заработал ресторан Vaer, принадлежащий владельцам одноимённой новосибирской пивоварни.

Кстати, до 20 мая в Новосибирске продолжается голосование за лучший ресторан города — переходите на сайт Народной премии НГС и отдайте свой голос за любимое заведение!