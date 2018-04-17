Названы претенденты на звание лучшего ресторана Москвы

В российской столице объявили номинантов независимой ресторанной премии «Лавровый лист», успевшей стать легендарной в начале нулевых и теперь с триумфом вернувшейся к жизни. За звание лучшего ресторана Москвы поборются 30 заведений.

В их числе — самый титулованный российский White Rabbit, дважды попадавший в 50 лучших ресторанов мира. Конкуренцию ему составят «Белуга», «Березка», «Восход», «Горыныч», «Жеральдин», «Казбек», «Кофемания», «Матрешка», «Северяне»,

«Сыроварня», «Южане», 800 Contemporary Steak, AQ Kitchen, Big Wine Freaks, Bro&N, Butler, Glenuill, Insight, «Erwin. РекаМореОкеан», Margarita Bistro, Nofar, OVO by Carlo Cracco, Patara, Remy Kitchen Bakery, Salumeria, SAVVA, Selfie, Twins Garden и Varvara.

Организаторами возрожденного «Лаврового листа» выступили учредитель премии актер и режиссер Андрей Фомин и президент Московского гастрономического фестиваля Игорь Губернский. Они определили два состава Жюри: Общественный Совет, в который вошли пятьдесят известных персон (издателей, главных редакторов, деятелей культуры и бизнесменов), и Совет ресторанных критиков, состоящий из самых влиятельных российских ресторанных обозревателей.

Именно им предстоит выбрать лучшие рестораны России. Основных Номинаций пять: «Ресторан — Открытие Года» (выбор Общественного Совета), «Ресторан Года» (выбор Общественного Совета), «Лучший Ресторан 2017 Года», (выбор ресторанной критики), «Ресторан — Легенда» и «Лучший гастрономический Проект/Событие года». Кроме того, будут вручены призы в номинациях «Персона Года» и «Прорыв Года».

Церемония награждения пройдет 25 апреля 2018 года в отеле «Метрополь».

Оценить выбор жюри и составить свое представление о каждом из номинантов и победителей сможет каждый — до конца апреля во всех ресторанах — номинантах гостям предлагается меню «Лавровый Лист» с главными хитами заведения.