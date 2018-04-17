Ещё
Названы претенденты на звание лучшего ресторана Москвы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы претенденты на звание лучшего ресторана Москвы 

News.ru 1 час назад
В российской столице объявили номинантов независимой ресторанной премии «Лавровый лист», успевшей стать легендарной в начале нулевых и теперь с триумфом вернувшейся к жизни. За звание лучшего ресторана Москвы поборются 30 заведений.
В их числе — самый титулованный российский White Rabbit, дважды попадавший в 50 лучших ресторанов мира. Конкуренцию ему составят «Белуга», «Березка», «Восход», «Горыныч», «Жеральдин», «Казбек», «Кофемания», «Матрешка», «Северяне»,
«Сыроварня», «Южане», 800 Contemporary Steak, AQ Kitchen, Big Wine Freaks, Bro&N, Butler, Glenuill, Insight, «Erwin. РекаМореОкеан», Margarita Bistro, Nofar, OVO by Carlo Cracco, Patara, Remy Kitchen Bakery, Salumeria, SAVVA, Selfie, Twins Garden и Varvara.
Организаторами возрожденного «Лаврового листа» выступили учредитель премии актер и режиссер Андрей Фомин и президент Московского гастрономического фестиваля Игорь Губернский. Они определили два состава Жюри: Общественный Совет, в который вошли пятьдесят известных персон (издателей, главных редакторов, деятелей культуры и бизнесменов), и Совет ресторанных критиков, состоящий из самых влиятельных российских ресторанных обозревателей.
Именно им предстоит выбрать лучшие рестораны России. Основных Номинаций пять: «Ресторан — Открытие Года» (выбор Общественного Совета), «Ресторан Года» (выбор Общественного Совета), «Лучший Ресторан 2017 Года», (выбор ресторанной критики), «Ресторан — Легенда» и «Лучший гастрономический Проект/Событие года». Кроме того, будут вручены призы в номинациях «Персона Года» и «Прорыв Года».
Церемония награждения пройдет 25 апреля 2018 года в отеле «Метрополь».
Оценить выбор жюри и составить свое представление о каждом из номинантов и победителей сможет каждый — до конца апреля во всех ресторанах — номинантах гостям предлагается меню «Лавровый Лист» с главными хитами заведения.
News.ru: последние новости
Гурман дал официантам 2 тысячи долларов на чай В Москве вручают «Золотую маску» Лобода засветилась в футболке с изображением отца ребёнка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с популярными группами и певцами 90-х23
Что стало со звездами «Аншлага»19
Секс по-настоящему в кино
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя8
10 комедий, которые способны улучшить понедельник3
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение