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Ресторан уплыл из Самары на льдине
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Ресторан уплыл из Самары на льдине 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Расположенный на берегу Самары ресторан «Старая пристань» отделился от набережной и уплыл на куске подтаявшего льда. Очевидцы опубликовали видео «побега» на YouTube.
Вместе с рестораном еще одна соседняя плавучая платформа уплыла из-за сильного течения реки. На дебаркадерах находились люди. Они не пострадали. Позднее теплоходы отбуксировали плавучие пристани на место.
По информации МЧС, на территории Сибирского, Приволжского, Южного, Центрального и Северо‐Западного федеральных округов России из‐за паводков затопило 54 населенных пункта. В результате подтопления участков автодорог и мостов, оказался отрезан 21 населенный пункт.
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