Ресторан уплыл из Самары на льдине

Расположенный на берегу Самары ресторан «Старая пристань» отделился от набережной и уплыл на куске подтаявшего льда. Очевидцы опубликовали видео «побега» на YouTube.

Вместе с рестораном еще одна соседняя плавучая платформа уплыла из-за сильного течения реки. На дебаркадерах находились люди. Они не пострадали. Позднее теплоходы отбуксировали плавучие пристани на место.

По информации МЧС, на территории Сибирского, Приволжского, Южного, Центрального и Северо‐Западного федеральных округов России из‐за паводков затопило 54 населенных пункта. В результате подтопления участков автодорог и мостов, оказался отрезан 21 населенный пункт.