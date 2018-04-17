В России предложили проводить сезонные рыбные фестивали

Сейчас в стране в рамках проекта «Русская рыба» ежегодно проходят Рыбный фестиваль, Рыбная ярмарка, рестораны успешно проводят Дни русской рыбы. Но этого мало, считает Шестаков: «Может быть вместе с рестораторами договориться о проведении каких-то сезонных фестивалей сезонных видов рыб».

По его мнению, можно было бы проводить четыре мероприятия в год — по сезонам. «Мы можем определить сезонность вылова с тем, чтобы создавать и реализовывать стратегию, в том числе, сезонного продукта», — сказал он.

Популяризовать Росрыболовству хотелось бы минтай, треску, камбалу, мойву, сельдь, терпуга, макруруса, палтуса, кальмаров, а также скумбрию, иваси. «Понятно, что это советский бренд, но его все равно нужно двигать», — отметил глава ведомства.

Он уверен, что рестораны могут лучше продвигать рыбную продукцию, чем магазины, потому что в ресторанах можно сразу оценить качество рыбы и понять, что из нее можно приготовить.

"Благодаря рестораторам и, в том числе, санкциям, многие россияне узнали о нерке и о том, что у нас гораздо больше разновидностей лососевых видов рыб, а не только горбуша и кета. Сейчас нам хочется, чтобы мы посмотрели и создали определенную систему продвижения новых отечественных рыбных продуктов, и вместе этой задачей занялись", — заявил Шестаков. Рестораны, которые будут участвовать в проекте, определит Федерация рестораторов и отельеров России.

Большинство рестораторов уже нашли себе надежных поставщиков отечественной рыбной продукции. При этом многие по-прежнему жалуются на то, что не могут наладить бесперебойные поставки рыбы в свои заведения, а потому трудно планировать продажи и ресторанное меню.

"На российскую рыбу цены могут колебаться в течение сезона в полтора-два раза, — пожаловался один из участников дискуссии. — Тогда как цены на турецкий или греческий сибас практически не меняются".