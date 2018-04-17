Бургеры с пауком: желающих «похрустеть лапками» набралось немного

Один из ресторанов США включил в меню гамбургер с тарантулом. Бросить себе вызов можно всего лишь за 30 долларов.

Это заведение уже в шестой раз запустило акцию «Месяц экзотического мяса». Обычно люди приходят, чтобы попробовать в бургерах самую неожиданную начинку: из аллигатора, игуаны, питона, черепахи, бизона. Но вот похрустеть волосатыми лапками тарантула желающих не так много.

«Моя коллега рассказала мне об этом ресторане и их «экзотическом мясе месяца» и упомянула о тарантуле. Я приехала сюда, сначала попробовала гамбургер с верблюдом и приняла их вызов. Я боюсь пауков, но мне нравится есть странную еду, так что мое любопытство перевесило мой страх съесть паука», — сказала посетительница ресторана Кристин Барнаби.

Организаторы акции поясняют, что подобной экзотикой хотят привить людям разнообразие в еде. Кроме тарантула в бургер входят говяжья котлета, сыр и соус чили. Те, кому удалось справиться со своим страхом, получают от ресторана его фирменную футболку.

Далеко не каждому желающему повезет съесть гамбургер с пауком. На этот месяц ресторан закупил всего 18 членистоногих. Так что смельчакам надо спешить.

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