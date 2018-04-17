Ещё
Бургеры с пауком: желающих «похрустеть лапками» набралось немного
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бургеры с пауком: желающих «похрустеть лапками» набралось немного 

Мир24 1 час назад
Один из ресторанов США включил в меню гамбургер с тарантулом. Бросить себе вызов можно всего лишь за 30 долларов.
Это заведение уже в шестой раз запустило акцию «Месяц экзотического мяса». Обычно люди приходят, чтобы попробовать в бургерах самую неожиданную начинку: из аллигатора, игуаны, питона, черепахи, бизона. Но вот похрустеть волосатыми лапками тарантула желающих не так много.
«Моя коллега рассказала мне об этом ресторане и их «экзотическом мясе месяца» и упомянула о тарантуле. Я приехала сюда, сначала попробовала гамбургер с верблюдом и приняла их вызов. Я боюсь пауков, но мне нравится есть странную еду, так что мое любопытство перевесило мой страх съесть паука», — сказала посетительница ресторана Кристин Барнаби.
Организаторы акции поясняют, что подобной экзотикой хотят привить людям разнообразие в еде. Кроме тарантула в бургер входят говяжья котлета, сыр и соус чили. Те, кому удалось справиться со своим страхом, получают от ресторана его фирменную футболку.
Далеко не каждому желающему повезет съесть гамбургер с пауком. На этот месяц ресторан закупил всего 18 членистоногих. Так что смельчакам надо спешить.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Испытание тарантулом: в США придумали бургер с изюминкой «Как в ресторане»: что Александр Журкин готовит для своей семьи Автор «Игры престолов» рассказал о воскрешении персонажей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс по-настоящему в кино
Голые с микрофоном: ведущие BBC разделись в эфире13
Что стало со звездами «Аншлага»19
Что стало с популярными группами и певцами 90-х23
Самые странные факты об Иване Урганте
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение