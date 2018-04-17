Гастрономическую карту с лучшими кафе и ресторанами создали в Химках

В подмосковных Химках составили гастрономическую карту лучших заведений общественного питания, проект получил название «В Химках вкусно», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Гастрономическую карту с лучшими предприятиями общественного питания разработали в подмосковных Химках. Теперь жители и гости округа без труда смогут найти лучшие заведения, при составлении карты также была учтена территориальная расположенность к местам массового пребывания людей. Уникальный проект получил название «В Химках вкусно», — говорится в сообщении.

В настоящее время аналогов в регионе ему нет. Посмотреть и ознакомиться с интерактивной картой можно на сайте вхимкахвкусно.рф.

Приоритетом для участия в программе «В Химках вкусно» пользуются те предприятия общественного питания, которые имеют положительные отзывы жителей, заключения экспертов о качестве пищи, широкий спектр предоставляемых услуг, удобство расположения. С момента старта программы в городском округе ее участниками стали более 200 уникальных и необычных ресторанов и кафе, расположенных в муниципалитете.

«Вкусная и полезная еда в современном мире — это настоящая кулинарная философия. В Химках мы даем новый вектор развитию и популяризации заведений общественного питания — это целая культура. В рамках программы «В Химках вкусно» мы презентуем жителям и гостям нашего округа точки питания, рассчитанные на любой вкус и доход. Мы хотим, чтобы жителям было действительно интересно и комфортно проводить досуг в Химках», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин

Муниципальная программа разработана для того, чтобы рассказать жителям округа о качественных предприятиях общественного питания, в которых можно провести время.