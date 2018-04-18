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В Приморье для заключенных оборудовали спортбары на время ЧМ по футболу
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В Приморье для заключенных оборудовали спортбары на время ЧМ по футболу 

ТАСС 11 минут назад
Фото: Приморская газета
ВЛАДИВОСТОК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Заключенные исправительных учреждений в Приморском крае смогут в культурной обстановке посмотреть матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе краевого ГУФСИН, в кафе 14 колоний уже установили телевизоры.
"Во всех учреждениях края созданы кафе, где заключенные в качестве поощрения могут провести свободное время за собственный счет. В этих кафе уже установлены телевизоры, по которым будут транслироваться матчи чемпионата мира. Конечно, возможность посмотреть их в прямом эфире будет зависеть от распорядка дня", — отметил собеседник агентства.
Кроме того, сотрудники проводят для осужденных лекции по истории футбола, творческие конкурсы на лучшие речевки и плакаты, готовятся открытые площадки для проведения товарищеских матчей.
"Сейчас под руководством сотрудников осужденные готовят плакаты, формируют группы поддержки, изучают команды и игроков. Стены спортбаров будут украшены символикой известных футбольных клубов, информационными материалами и портретами легендарных футболистов", — рассказали в пресс-службе.
На время проведения чемпионата в кафе также подготовят специальное меню, в которое войдут сладости, натуральные соки и салаты из свежих овощей, выращенных в теплицах и на участках пенитенциарных учреждений.
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