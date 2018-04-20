Омское правительство готово потратить на саморекламу в СМИ 10,7 млн рублей

Правительство Омской области объявило аукционы на освещение работы региональных властей в средствах массовой информации. Всего на эти цели в правительстве планируют потратить 10,7 млн рублей.

Помимо этого, 372 рекламных материала появятся в интернет-СМИ, за что правительство заплатит почти 3,3 млн рублей, 74 минуты сюжетов покажут на телевидении — около 3 млн рублей, и 51,25 полос опубликуют в федеральных и местных газетах — около 2,7 млн рублей.

Отметим, что городская администрация тоже выделила деньги на саморекламу. Сумма, которую они готовы потратить на пиар чуть меньше — 8,4 млн рублей.

Отметим, что все контракты рассчитаны до конца 2018 года.