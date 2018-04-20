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Омское правительство готово потратить на саморекламу в СМИ 10,7 млн рублей
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Омское правительство готово потратить на саморекламу в СМИ 10,7 млн рублей 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Правительство Омской области объявило аукционы на освещение работы региональных властей в средствах массовой информации. Всего на эти цели в правительстве планируют потратить 10,7 млн рублей.
Победители трёх лотов уже известны: 70 материалов будет опубликовано на сайте «Интерфакса» (цена контракта почти 1,2 млн рублей), 7,5 полос — в «Комсомольской правде» (346,7 тыс. рублей) и 2,25 полосы — в «Российской газете» (152,5 тыс. рублей).
Помимо этого, 372 рекламных материала появятся в интернет-СМИ, за что правительство заплатит почти 3,3 млн рублей, 74 минуты сюжетов покажут на телевидении — около 3 млн рублей, и 51,25 полос опубликуют в федеральных и местных газетах — около 2,7 млн рублей.
Отметим, что городская администрация тоже выделила деньги на саморекламу. Сумма, которую они готовы потратить на пиар чуть меньше — 8,4 млн рублей.
Отметим, что все контракты рассчитаны до конца 2018 года.
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