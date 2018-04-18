Основатели Lumberjack bar запускают барную школу

Основатели московских баров Lumberjack, Rumor, Tin Woodman и «Коктейльная» Андрей Калагин и Наталия Шебалденкова запускают практические курсы обучения барному делу BARCOURSE.

Руководителем направления обучения стал Олег Матушкин, работавший бар-менеджером в Lumberjack Bar.

Обучение будет проходить в баре Rumor, где все участники смогут окунуться в процесс с максимальной практической пользой. Курсы рассчитаны на разные уровни подготовки и предполагают практические занятия и стажировку во всех барах компании.

Первые занятия начнутся уже в конце апреля. Среди направлений обучения:

Базовый курс бармена. Курс для новичков барного дела. Включает в себя 15 часов теоретических и практических занятий и 20 часов стажировки.

Продвинутый курс бармена. Курс для барменов, обладающих базовыми знаниями и желающих приобрести дополнительные навыки. Включает более основательный и детальный разбор работы и быта в баре. Отдельное внимание уделяется самоподготовке, развитию, умению продавать (как товар, так и немного себя как персонажа в индустрии), углублению в эргономику, ведению документации и др.

"Сам себе бармен". Курс для непрофессионалов, людей, желающих научиться разбираться во вкусах алкогольных напитков, сочетаниях и основах смешивания, как в домашних условиях организовать полноценный бар и многое другое. Включает дегустационные мастер-классы по смешанным напиткам, где участникам предоставляется возможность самостоятельно приготовить коктейли. Группа 4-5 человек.

Специализированные курсы по запросу. Мастер-классы, дегустации, корпоративные тренинги, курсы по бухгалтерии и финансам в ресторанном бизнесе и др.

"В течение 5 лет мы совершенствовали свои навыки и набирались опыта в барном деле, открыв 4 успешно работающих бара. Мы наладили и систематизировали процессы, разработали собственную программу обучения и готовы делиться своими теоретическими и практическими знаниями как с новичками, так и с профессионалами индустрии. Например, практическими занятиями в рамках BARCOURSE станут полноценные смены в наших барах", — отмечает Андрей Калагин.

Обучение будет проходить на базе всех четырех действующих заведений, что даст возможность узнать все подводные камни работы и посмотреть на профессию изнутри. Лекции про чистые и смешанные напитки будут сменяться барными правилами, техниками, методами и нормами. Курсы ведут действующие руководители баров Lumberjack, Rumor, Tin Woodman и «Коктейльная» — профессионалы своего дела с десятилетним опытом работы.