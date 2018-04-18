В Москве в 2018 году откроется более 2600 летних веранд 

В Москве в летний сезон 2018 года будет открыто 2613 летних веранд, рассказал в интервью газете «Вечерняя Москва» глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«На данный момент в схему размещения включено 2613 сезонных кафе. Рестораторы сами решают — открывать ли летнюю точку при своем заведении или нет. Практика показывает, что большинство владельцев общепита пользуются возможностью привлечь посетителей в рестораны, установив сезонные веранды», — сказал он.
Немерюк добавил, что летом 2017 года в Москве работало более 2,3 тысячи летних кафе: это в 1,8 раза больше, чем до 2012 году. Шесть лет назад в столице насчитывалось 1,3 тысячи летних кафе, рассказал чиновник.