В Москве в 2018 году откроется более 2600 летних веранд

«На данный момент в схему размещения включено 2613 сезонных кафе. Рестораторы сами решают — открывать ли летнюю точку при своем заведении или нет. Практика показывает, что большинство владельцев общепита пользуются возможностью привлечь посетителей в рестораны, установив сезонные веранды», — сказал он.

Немерюк добавил, что летом 2017 года в Москве работало более 2,3 тысячи летних кафе: это в 1,8 раза больше, чем до 2012 году. Шесть лет назад в столице насчитывалось 1,3 тысячи летних кафе, рассказал чиновник.