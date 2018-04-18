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Принц Уильям назвал ресторан, в котором его часто можно встретить
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Принц Уильям назвал ресторан, в котором его часто можно встретить 

Журнал ОК! 1 час назад
Вряд ли беременная Кейт Миддлтон может позволить себе такую слабость, как фастфуд, а вот ее муж — принц Уильям — на днях признался, что является фанатом ресторана быстрого питания под названием Nando`s, который славится своими блюдами из курятины.
35-летний наследник на британский престол посетил форум предпринимателей нового поколения. На мероприятии он познакомился с сооснователем Nando`s. Представил принца Уильяма предпринимателю его помощник, который сказал следующие слова: «Этот человек — твой большой фанат. Это он познакомил меня с Nando`s».
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кстати говоря, поклонниками африканской сети фастфудов также являются Джей Зи, Дэвид Бекхэм, Рианна и другие западные знаменитости.
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