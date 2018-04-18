На фестивале «Русская закваска» под Липецком представят для дегустации более 200 блюд

МОСКВА, 18 апреля. / ТАСС /. Организаторы двухдневного гастрономического фестиваля «Русская закваска» в Ельце Липецкой области приготовят 19-20 мая для угощения около 18 тыс. гостей более 200 блюд и свыше 20 видов елецкого белого кваса. Об этом рассказала ТАСС главный специалист управления по культуре администрации города Оксана Илякова.

"Мы придумали праздник еды, которую готовят на основе закваски. Белого кваса мы представим на дегустацию более 20 видов — с чабрецом, с хреном, с изюмом, а также пива, и еще готовим более 200 видов блюд: пироги, блины, расстегаи, хлебные напитки. Ожидаем не менее 18 тыс. гостей", — сказала Илякова.

По ее словам, на фестивале можно будет попробовать интересные блюда, которые вошли в гастрономическую карту региона — например, сычуг по-елецки, то есть желудок коровы, фаршированный гречневой кашей с грибами и мясом. «Или блюдо „Карман по-гусарски“, который сделан из картофеля с мясом и шампиньонами, или пирог с тремя слоями начинки — мясной, грибной и картофельной», — объяснила она.

На концерте в рамках фестиваля можно будет услышать уникальный музыкальный инструмент — елецкую рояльную гармонь, увидеть знаменитые елецкие кружева, более 40 видов современных валенок, в том числе на цветной подошве, со шнурками, вышивкой, на молнии, с яркими рисунками.

Фестиваль «Русская закваска» проходит в Ельце с 2010 года, он проводится раз в два года, в этом году запланирован на 19 и 20 мая. В его рамках состоятся концертные выступления более 20 народных коллективов, ярмарка изделий народных промыслов, конкурсы поваров и дегустация гастрономической продукции местного производства. Последний фестиваль в 2016 году посетили более 16 тыс. гостей. В Ельце проживают около 100 тыс. человек.

Липецкая область насчитывает 1,2 млн жителей, проводит около 70 фестивалей событийного туризма и принимает около 220 тыс. туристов в год. Из более 20 гастрономических фестивалей наиболее популярны «Раненбургское застолье», «Доброе сало», «Тыквенная каша», «Русская закваска».