Ещё
Регина Тодоренко показала, как выглядят родители
Далее:
Читайте также:
Ещё

Регина Тодоренко показала, как выглядят родители 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Регина Тодоренко любит повторять, что ее дом — там, где ее чемодан. За время работы в популярном трэвел-проекте телеведущая объездила весь мир, но и сейчас, когда «Орел и Решка» позади, Регина продолжает активно путешествовать. В солнечной Сицилии, где Тодоренко оказалась на днях, компанию ей составила не съемочная группа, а — редкий случай — любимые родители! Фотографиями мамы и папы — Ирины и Петра — Регина поклонников не балует, но сейчас она сделала приятное исключение, показав, как она проводит время в Италии с самыми близкими людьми: молодыми и красивыми родителями.
Вместе с мамой и папой телеведущая прошлась по старинным узким улочкам, посетила собор, стены которого изнутри исписаны фресками, побывали на набережной, с которой можно выйти в открытое море на яхте. А как вкусно они ели! Это же Италия! Регина и ее родители посетили ресторан, в котором блюда готовят прямо в твоем присутствии, там они попробовали лучший на свете суп с морепродуктами. В других местах были проинспектированы: пицца, хамон, сыры, капучино — в общем, устроили итальянский пир на весь мир!
Фото: пресс-служба
Teleprogramma.pro: последние новости
Меню от Малышевой — 15 тысяч, от Валерии — 100: как звезды делают деньги на здоровом питании Где сейчас звезды 90-х Поправившуюся после родов Седокову раскритиковали за прозрачный наряд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с экс-участниками «Дома-2»7
Секс по-настоящему в кино32
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»1
Три великие бабушки советского кино
Что стало со звездами «Аншлага»19
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение