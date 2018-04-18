Регина Тодоренко показала, как выглядят родители

Регина Тодоренко любит повторять, что ее дом — там, где ее чемодан. За время работы в популярном трэвел-проекте телеведущая объездила весь мир, но и сейчас, когда «Орел и Решка» позади, Регина продолжает активно путешествовать. В солнечной Сицилии, где Тодоренко оказалась на днях, компанию ей составила не съемочная группа, а — редкий случай — любимые родители! Фотографиями мамы и папы — Ирины и Петра — Регина поклонников не балует, но сейчас она сделала приятное исключение, показав, как она проводит время в Италии с самыми близкими людьми: молодыми и красивыми родителями.

Вместе с мамой и папой телеведущая прошлась по старинным узким улочкам, посетила собор, стены которого изнутри исписаны фресками, побывали на набережной, с которой можно выйти в открытое море на яхте. А как вкусно они ели! Это же Италия! Регина и ее родители посетили ресторан, в котором блюда готовят прямо в твоем присутствии, там они попробовали лучший на свете суп с морепродуктами. В других местах были проинспектированы: пицца, хамон, сыры, капучино — в общем, устроили итальянский пир на весь мир!

Фото: пресс-служба