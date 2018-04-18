ТОП-5 мест для завтрака в Москве

Весна — прекрасная пора пробуждения природы и новых открытий. С каждым новым днем утро становится добрее, солнце ярче, а в городе всюду открываются летние веранды. Для многих москвичей по-прежнему остается актуальным вопрос: где вкусно позавтракать? Мы представляем свою подборку пяти лучших мест для вкусного и бодрого утра.

1. I love cake (Патриарший пер., 4)

Если понятия «вкусно» и «красиво» для вас неразрывны, то вам определенно сюда. Здесь особенный подход к подаче блюд: наполнение, оформление, название — во всем чувствуется любовь. А что может согреть вас лучше? Ассортимент завтраков весьма насыщен: здесь и сытный President с внушительным ломтем пармы, и рыбный Pike Place с лососем, авокадо и пармезаном, а также прекрасный сырный скрембл со спаржей и рукколой.

Гигантский плюс этого заведения, что оно отвечает простому правилу: «Когда проснулся — тогда и утро». Завтраки тут подают весь день, а запивать любой из них можно ароматным кофе, свежевыжатами соками или смузи. Особняком в меню выделены салаты, сендвичи и каши. Первая группа может похвастаться вкусными креветками, выбирайте все, где таковые имеются. Среди сендвичей наши фавориты — Аviator и Iron Man — курица или рыба. Каши, увы, всего две позиции. Хотелось бы больше, ведь каша — это почти как хлеб, который всему голова.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Что по ценам? Позавтракать с чашкой кофе тут можно за 500-600 рублей. Цены на салаты варьируются в районе 450 рублей, сендвичи от 360 рублей. Тарелка каши обойдется в 290 рублей. Средний чек столика на двоих — 1 500 рублей.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Отдельно стоит сказать про десертное меню. Если вы придерживаетесь модного ПП или усердно готовитесь к пляжному сезону — листайте дальше. Для вас мы все уже написали. Десерты на Патриарших вкусные, сладкие, большие, и, что-то нам подсказывает, ни разу не ПП. В десертах множество модных тортов и капкейков, также отдельные разделы меню посвящены панкейкам и домашней граноле. Наш выбор — малиновые панкейки с горячим соусом, гранола с клубничным пюре и свежей клубникой и воздушный капкейк со вкусом жвачки. Цены на десертное меню стартуют с отметки 250 рублей.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Отметим также, что все гастрономическое разнообразие, несмотря на чрезвычайно высокую популярность заведения, прекрасно сочетается с размеренной обстановкой и прекрасным обслуживанием. Хорошее место для начала продуктивного рабочего дня или позднего завтрака выходного дня для всей семьи.

2. Black Star Burger (Цветной бульвар, 11/2; Новый Арбат, 15)

Внезапно? Мы согласны, что выбор для завтрака спорный, но это, пожалуй, единственное место в Москве, где определения «сочный» и «мощный» будут оправданы перед вами на 100%.

На завтрак команда Тимати предлагает вполне предсказуемый набор: бургер и напиток (чай или кофе Американо). Фирменный брекфаст-бургер состоит из омлета, бекона из индейки, сыров Чеддер и Моцарелла, зелени и грибов. За отдельную плату можно доукомплектовать ваш бургер хашбрауном (+50 рублей) или котлетой (+130 рублей). А теперь самое вкусное в этом предложении — цена. Завтрак в самой эпатажной московской бургерной обойдется вам всего в 160 (!) рублей. Если накинете «фарша», то в 340 рублей. Такое конкурентное преимущество имеет право на существование в рейтинге лучших мест для завтрака столицы. Большой плюс, что именно в 11 утра не наблюдается больших очередей (Black Star Burger славится своими очередями), заказ можно спокойно оформить, получить и без труда найти место внутри.

Из минусов можно отметить, что такой формат точно не подойдет тем, кто следит за фигурой. Также одним из минусов мы считаем позднее открытие BSB. Предложение завтраков действует по будням с 11 до 13 часов. Основная масса офисного плактона в это время уже сыта или готовится к обеденному ланчу. Это предложение можно рассматривать как качественный читмил, например, на поздний завтрак по пятницам.

3. Dr. Живаго (Моховая ул., 15/1)

И вот мы уже на первом этаже гостиницы «Националь», напротив стены Московского Кремля. Несмотря на ранний час, в ресторане Dr. Живаго почти полная посадка. По первому взгляду можно сказать, что сюда приходят в основном бизнесмены, командировочные интуристы и чиновники средней руки. Одни любуются видом, других вдохновляет интерьер, третьи ностальгируют об эпохе, решая судьбу необъятной.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Внутри ресторана царит щемящая душу атмосфера брежневской эпохи, ностальгические ноты вырываются из мелодий советских лет, а облачение официанток дополняет картину ушедших времен. Забегая вперед, отметим, что именно здесь, пожалуй, самое правильное время начала подачи завтраков — 6 утра.

Чтобы оценить все позиции меню этого гранд кафе потребуется не один утренний визит. Представленные явства настолько гармонично сочетаются друг с другом, что хочется выдумывать их бесконечное сочетание, дегустировать и раствориться в атмосфере гастрономического буйства. Меню завтраков разбито на тематические категории: каши, пироги и пирожки, пельмени и вареники, бутерброды горячие, блины, блинчики, оладьи, блюда из яиц, молочное и творожное, утренние супы, сосиски и сардельки, рыба и икра, сладкое. Каждая категория содержит не менее пяти позиций, вариации из которых будут составлять ваше индивидуальное меню.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Попробуем представить вам пару вариаций. Рисовая каша с вяленой клюквой (240 рублей), пирожок «на зубок» с капустой и яйцом (50 рублей), омлет по-московски с луком и докторской колбасой (280 рублей), свежие оладьи с мёдом и сметаной (220 рублей), чайник чая с еловыми шишками (400 рублей). Средний чек при таком варианте — 1 200 рублей. Завтрак на двоих обойдется в 2 500 рублей. Стоит ли говорить о сытности такого набора?

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Если вы предпочитаете более легкий формат, то можем посоветовать йогурт с сухофруктами (220 рублей), глазунью из одного яйца (100 рублей) и щавелевый лимонад (350 рублей). Меню завтраков настолько разнообразно, что можно составить идеальную комбинацию при любых ограничениях.

4. Cook’kareku (Садово-Кудринская, 9с4)

Интересное кафе с самым утренним названием в Москве расположилось на Садово-Кудринской, неподалеку от Планетария. Здесь, как принято говорить, своя атмосфера. По формату работы заведение Cook’kareku оставляет позади всех участников этого списка. Завтраки здесь подают круглосуточно. Но уникальность этого место совсем в другом. Меню завтраков привязано к часовым поясам, таким образом в зависимости от вашего времени посещения, есть возможность попробовать мексиканский, австралийский, китайский или норвежский завтраки. Уловили суть?

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Вот что пишут о своей концепции сами ребята: «когда вы садитесь ужинать, на другом конце света кто-то готовит себе завтрак. Но что может быть лучше завтрака, заряжающего вас бодростью на целый день? Именно эта мысль и превратилась в концепцию нового ресторана „Cook’kareku“. Да, его меню полностью состоит из завтраков — всех стран и народов мира».

Чтобы осмыслить это ноу-хау, нужно прийти сюда минимум два-три раза и обязательно в разное время. Тогда, как говорят сами владельцы, вы полностью прочувствуете атмосферу этого места. Если уже не терпится туда прийти, то вот вам наш гид по блюдам на «Завтраки вокруг Света» (без учета времени): австралийский завтрак из бифштекса с яйцом, зеленого картофеля и джема из черного перца, тайский завтрак пад тай с креветками, цыпленком, яйцом и рисовой лапшой; московский завтрак с омлетом из трёх яиц и обжаренной колбасой, и луком. Все представленные завтраки имеют фиксированную цену — 480 рублей. Дополнительные ингредиенты к любому блюду оплачиваются сверху.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Чтобы перечислить все комбинации завтраков не хватит времени. Кстати, если попадает на завтрак по расписанию, то получаете скидку 30%. Скидка работает постоянно, меняются только часы подачи того или иного завтрака. Вот вам несколько ориентиров для первого похода: Камчатский завтрак подается с 23:00 до 01:00, Сингапурский завтрак с 03:00 до 05:00, Европейские завтраки (Итальянский, Французский, Испанский, Нормандский, Мадьярский и др.) подаются с 10:00 до 12:00. Осталось выбрать свое время.

5. Breakfast Cafe (Малая Никитская, 2/1)

Еще одно место в нашем списке с говорящим названием. Вариантов завтрака здесь действительно не мало, концепция похожа на I Love Cake — брускеты, омлеты, блинчики. Это и очевидно, ведь заведением владеет тот же хозяин (хозяйка Нина Гудкова), что и первым в нашем списке. Ограничений по времени завтрака нет, заведение работает с 8 до 23 часов. А в чем разница мест?

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Кафе на Малой Никитской, как на наш взгляд, больше именно про еду, чем I love Cake. Здесь более оригинальная подача, но по-настоящему подкупает посуда. Мини-сковородки влюбляют в себя при первой встрече, все что расположено на них выглядит эстетически привлекательно, вкусовые показатели — на уровне. Если вы начинающий фудблогер или просто любите фотографировать свою еду, то это место подходит как раз для таких целей.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Утреннее меню делится на несколько категорий: здоровое утро, счастливое утро и блюда из яиц. Также в меню присутствуют различные салаты, супы и брускеты. Из напитков заведение предлагает широкую карту кофейный напитков, лимонадов, смузи и чая. Отметим, что большинство кофейных напитков очень приторные, но есть и классические форматы — капучино, американо, латте. Рекомендуем обратить внимание на оригинальные лимонады. Наш выбор — имбирный лимонад с клубникой, огурцом и лимоном Spa Water (390 рублей) и густой арбузный лимонад с клубникой Gossip Girl (420 рублей).

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Из съестного на завтрак мы попробовали овсяную кашу на молоке с бананом и карамелью (270 рублей), греческий творог с голубикой, мёдом и тостами (390 рублей) и фирменную Breakfast Board, где разложено самое вкусное — пармская ветчина, бекон, лосось, яичница, хрустящие тосты, помидоры, авокадо и соус песто (450 рублей). Средний счет на двоих — 1 500 рублей.

Несмотря на достаточно высокий ценовой диапазон заведение пользуется спросом. Забронировать стол на выходные — большая удача. Администратор вежливо предупреждает, что время пребывания регламентировано — 1,5-2 часа на столик. Проверку регламента обязуемся провести в следующий поход.

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