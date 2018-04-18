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Ресторан оторвался от пристани и уплыл
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Ресторан оторвался от пристани и уплыл 

Рамблер 1 час назад
Фото: @2chka80
И такое бывает. По крайней мере в Самаре. Там от городской пристани оторвались два дебаркадера и вместе со льдом отправились в свободное плавание.
В одном из них находился ресторан, который отправился в незапланированное путешествие со всеми посетителями внутри. Для того, чтобы отбуксировать к берегу дебаркадер, потребовались теплоходы.
На набережной так людно не было уже давно, но теперь сюда приходят посмотреть на "Старую пристань". Дрейфующий ресторан уже успели запечатлеть на фото и видео многие. Прохожие выкладывают в Сеть снимки и комментируют записи друг друга:
Вот так набережная выглядела до странного происшествия:
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