Ресторан оторвался от пристани и уплыл 

И такое бывает. По крайней мере в Самаре. Там от городской пристани оторвались два дебаркадера и вместе со льдом отправились в свободное плавание.
В одном из них находился ресторан, который отправился в незапланированное путешествие со всеми посетителями внутри. Для того, чтобы отбуксировать к берегу дебаркадер, потребовались теплоходы.
На набережной так людно не было уже давно, но теперь сюда приходят посмотреть на "Старую пристань". Дрейфующий ресторан уже успели запечатлеть на фото и видео многие. Прохожие выкладывают в Сеть снимки и комментируют записи друг друга:
Вот так набережная выглядела до странного происшествия: