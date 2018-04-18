Ресторан оторвался от пристани и уплыл

И такое бывает. По крайней мере в Самаре. Там от городской пристани оторвались два дебаркадера и вместе со льдом отправились в свободное плавание.

В одном из них находился ресторан, который отправился в незапланированное путешествие со всеми посетителями внутри. Для того, чтобы отбуксировать к берегу дебаркадер, потребовались теплоходы.

На набережной так людно не было уже давно, но теперь сюда приходят посмотреть на "Старую пристань". Дрейфующий ресторан уже успели запечатлеть на фото и видео многие. Прохожие выкладывают в Сеть снимки и комментируют записи друг друга:

Публикация от Olga (@segreeva_olga) 17 Апр 2018 в 7:31 PDT