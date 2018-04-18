Кафе на Автозаводе, которое преобразил Константин Ивлев, переделали обратно

В 2016 году владельцы кафе на Автозаводе «Венский дворик» попросили помощи у шеф-повара Константина Ивлева . Они поняли, что их заведение идет ко дну и только гуру ресторанного бизнеса может их спасти. У кафе было очень много проблем и с персоналом и со вкусом (да и внешним видом) еды. Ивлев вообще не нашел ничего «венского» в меню заведения. В итоге шеф переделал формат заведения. Кафе стало пивным рестораном «ШницельBeer». Он нашел нового шеф-повара и научил персонал обслуживать гостей и готовить правильные шницели. Меню Ивлев укоротил и добавил много сортов пива в карту напитков.

Вот выпуск о том, как Ивлев «хозяйничал» в нижегородском кафе:

А теперь на странице заведения в соцсети появилась информация о том, что заведение снова вернулось к былому названию «Венский дворик» и сменило вывеску.

— Получается показуха? Столько сил вложил, изменил все к лучшему, а вы вернули все как было, — написала Валентина Рязанцева.

— У каждого свое мнение на этот счет. У нас, как у людей в этом непосредственно участвовавших, осталось единое мнение, что главная «показуха» это передача, — ответили ей от имени заведения.

Одна из хозяек заведения написала любопытным, что кормят они теперь «еще вкуснее, чем при Ивлеве».

Причин по которым заведение вернулось к прошлому формату не называют. По телефону, указанному на сайте кафе, никто не отвечает.

Недавно NN.RU писал, что хозяин «Адской кухни» откроет ресторан в самом красивом здании Нижнего Новгорода.