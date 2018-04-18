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«Старею, наверное»: Яна Кошкина вместо ресторана отправилась в спортзал
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«Старею, наверное»: Яна Кошкина вместо ресторана отправилась в спортзал 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
27-летняя актриса и телеведущая Яна Кошкина пожаловалась подписчикам на то, что вынуждена проводить время не в ресторанах, а в тренажерном зале. При этом девушка добавила, что все же смогла найти в этом занятии для себя и некоторые плюсы.
Популярная телеведущая Первого канала, актриса, а с недавнего времени еще и певица постоянно публикует в личном микроблоге фотографии из дорогих ресторанов, со светских мероприятий или каких-то встреч. Но сейчас девушка отошла от этой традиции и решила рассказать поклонникам в Инстаграме о своем посещении спортивного зала, которое вызвало у нее самой разные эмоции. «Вечер. Кошкина в зале, а не в ресторане или в караоке, как раньше. Старею, наверное. Хотя, может даже и умнею. А вообще, зал мне нужен в большей степени для эмоциональной разгрузки. И уже никто не способен вывести меня из себя»
Впрочем, поклонники Кошкиной высказали мнение, что не видят абсолютно ничего плохого в походах в тренажерный зал и поддержании себя в отличной форме. Многие даже призвали ее почаще появляться в подобных заведениях, чтобы попросту отвлечься от всего, что накопилось, и выплеснуть эмоции вместе с потом на каких-нибудь тренажерах. «Давай-давай, потей!» «В зале душой и телом отдыхаешь»! «Яночка, не сгори в этой всей ерунде. Побольше времени для себя!» «Пришла в зал поспать?» «Также провожу вечер, это правильно!» «В зал, а потом в ресторан… Нормально…» Кстати, часть Интернет-пользователей отметила и результат тренировок Яны. По их словам, девушка явно похудела и это сделало ее еще более привлекательной для многочисленных фанатов.
А своим недавним появлением в юмористической передаче «Однажды в России» Яна Кошкина вызвала у многих зрителей чувство ностальгии, ведь на некоторых кадрах девушка как две капли воды была похожа на Анастасию Заворотнюк времен съемок сериала «Моя прекрасная няня». Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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