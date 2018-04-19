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В транспортной прокуратуре рассказали, что грозит пилоту, посадившему вертолет на набережной Костромы
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В транспортной прокуратуре рассказали, что грозит пилоту, посадившему вертолет на набережной Костромы 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
17 апреля у ресторана «Белое солнце» на набережной приземлился частный вертолет, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Костромичи активно обсуждают это видео в соцсетях. Естественно, люди сочли это вопиющим нарушением, ведь набережная — общественное место для прогулок, а не посадочная площадка. После приземления вертолета пассажир зашел в ресторан, а вертолет улетел. При посадке и взлете на набережной рядом с рестораном гуляли люди.
Вертолет приземляться в этом месте не имел права, это необорудованная площадка. Мы не можем контролировать частные полеты, разрешение они получают в зональном центре в Москве. Несомненно, пилот нарушил правила, он не мог летать над городом, — прокомментировали ситуацию на костромском авиапредприятии.
На самом деле, в теории согласовать посадку на набережной сложно, но можно. Этот момент отметили в транспортной прокуратуре Костромы. Но правоохранители более чем уверены, что разрешающих документов у пилота не было.
Проводится проверка по этому факту, транспортная полиция и Росавианадзор уведомлены. Будем выяснять, кто пилот, были ли разрешительные документы. Если это была коммерческая перевозка груза или пассажиров, то пилоту может грозить уголовная ответственность. Если частный полет — административная ответственность и штраф около 50 тысяч рублей, — пояснил транспортный прокурор Костромы Павел МАКАРОВ.
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