Бар «Коктейльная» представил обновленное коктейльное меню

Этой весной команда «Коктейльной» представила обновленное коктейльное меню, заглавной темой которого стали сказочные и мультипликационные сюжеты.

Каждый коктейль в обновленной карте — это авторское прочтение и отражение того или иного героя или истории. Например, «Розовая пантера» на основе водки и йогуртового ликера, яркий, малиновый, с приятной цитрусовой кислинкой. «Остров сокровищ» — гармоничное сочетание пряного рома, ликеров личи и какао. Фруктово-ореховый напиток с нотками пуэрто-риканских специй.

"Изумрудный город" — освежающий сауэр с нотками дыни, цитрусовых и мяты на основе домашнего лимончелло и дынного ликера.

Также среди новинок — «Аленький цветочек». Насыщенный фруктово-ягодный сауэр с шоколадным ароматом. В основе — бурбон на вишне и персиковый ликер. А мескаль, сухой вермут, ликер из цветков бузины и апельсиновый биттер объединились в коктейль «Тайна Коко». Крепкий, цветочный с дымным послевкусием.

Или нежно-сливочный, тропический «Чеширский кот», в составе которого яичный ликер и домашнее лимончелло.

Стоимость каждого коктейля из нового меню — 500 рублей.

Адрес: Столешников пер. 11