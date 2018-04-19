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Бар «Коктейльная» представил обновленное коктейльное меню
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Бар «Коктейльная» представил обновленное коктейльное меню 

Kitchenmag 56 минут назад
Фото: Kitchenmag
Этой весной команда «Коктейльной» представила обновленное коктейльное меню, заглавной темой которого стали сказочные и мультипликационные сюжеты.
Каждый коктейль в обновленной карте — это авторское прочтение и отражение того или иного героя или истории. Например, «Розовая пантера» на основе водки и йогуртового ликера, яркий, малиновый, с приятной цитрусовой кислинкой. «Остров сокровищ» — гармоничное сочетание пряного рома, ликеров личи и какао. Фруктово-ореховый напиток с нотками пуэрто-риканских специй.
"Изумрудный город" — освежающий сауэр с нотками дыни, цитрусовых и мяты на основе домашнего лимончелло и дынного ликера.
Также среди новинок — «Аленький цветочек». Насыщенный фруктово-ягодный сауэр с шоколадным ароматом. В основе — бурбон на вишне и персиковый ликер. А мескаль, сухой вермут, ликер из цветков бузины и апельсиновый биттер объединились в коктейль «Тайна Коко». Крепкий, цветочный с дымным послевкусием.
Или нежно-сливочный, тропический «Чеширский кот», в составе которого яичный ликер и домашнее лимончелло.
Стоимость каждого коктейля из нового меню — 500 рублей.
Адрес: Столешников пер. 11
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