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Гости «Московской весны a cappella» станут диджеями и научатся готовить пасту по рецепту Д. Верди
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Гости «Московской весны a cappella» станут диджеями и научатся готовить пасту по рецепту Д. Верди 

Агентство «Москва» 35 минут назад
Фото: Москва центр
Гости «Московской весны a cappella» смогут попробовать себя в роли диджея и научатся готовить пасту по рецепту Джузеппе Верди. Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
«В рамках «Московской весны a cappella» по всей Москве откроется 61 фестивальная площадка, а живые концерты будут идти почти на 40 локациях. В качестве сцен вновь будут использованы крыши и балконы домов, а также лестницы городских скверов  например, за памятником Карлу Марксу на площади Революции. Гостей ждут сотни концертов, а еще  театрализованные представления, мюзиклы, тематические «музыкальные» мастер-класы для взрослых и детей, экскурсии», — рассказали в оргкомитете.
Так, на Тверской площади в дни фестиваля откроется Детская вокальная школа. Дети смогут поучаствовать в концертах, выступить на сцене перед своими родителями и другими гостями фестиваля. Здесь же будет работать Школа танцев и Музыкальный клуб иностранных языков, где преподаватели познакомят детей от трех лет с музыкальной культурой разных стран.
В Камергерском пер. откроется кулинарная студия, где повара предложат гостям фестиваля освоить секреты приготовления любимых блюд популярных композиторов и музыкантов самых разных стран. В меню  паста по рецепту Д. Верди, грибы в нежном соусе, который предпочитал Петр Чайковский, и прованский рататуй, каким его готовил Жюль Массне.
На площади Революции будут работать две творческие мастерские. Здесь все желающие научатся украшать музыкальные инструменты и создавать модные аксессуары. В Климентовском пер. преподаватели «Медиа-Мастерских» научат детей создавать миниатюрные музыкальные инструменты из картона.
На Тверском бульваре гостям предложат взять урок битбокса от рэпера LEXS. Здесь же пройдет музыкальный карнавал. А на площадке около памятника К. Тимирязеву дети познакомятся с гавайской гитарой укулеле и создадут «Музыкальную карту Москвы».
«На старом Арбате посетителям предложат попробовать себя в качестве диджея. А, к примеру, на ул. Новопесчаная  выучить основные движения танцев «джаз-модерн», современных уличных танцев и даже классического балета. Помимо культурной программы, гостей также ждут гастрономическая и торговая: на прилавках фестивальных шале посетители найдут необычные сувениры и подарки авторской работы, ну а столичные рестораторы постараются удивить москвичей и туристов особенным весенним меню», — добавили в оргкомитете.
C 27 апреля по 9 мая 2018 г. в столице во второй раз пройдет весенний творческий фестиваль «Московская весна a cappella». По всей Москве откроется 61 фестивальная площадка, а живые концерты ежедневно будут идти почти на 40 сценах.
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