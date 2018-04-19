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Семья бердского магната открыла в Новосибирске кафе с недорогими пирожными
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Семья бердского магната открыла в Новосибирске кафе с недорогими пирожными 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Кафе Sweetness открылось в начале апреля на первом этаже торгового центра «Амстердам» в Ленинском районе Новосибирска — заведение заняло место закрывшейся точки кемеровской сети «Кофебулка».
Заведение занимает достаточно просторный зал примерно на 30 мест и оформлено максимально демократично. Кафе имеет два входа — с улицы Геодезической и со стороны пешеходной зоны за торговым центром.
В меню кафе — стандартный набор кофейных напитков, торты и пирожные, сделанные в классическом «советском» стиле, а также готовые сэндвичи в упаковке.
Цены на кофе начинаются от 60 рублей за эспрессо, небольшие пирожные (корзинки, картошка и др.) — от 30 рублей, большой кусок торта — 90 рублей, сэндвич — 110 рублей. То есть чашка чёрного кофе с небольшим десертом обойдётся здесь менее чем в 100 рублей.
Заведение открыто индивидуальным предпринимателем Юлией Болтрукевич, которая также руководит кондитерским комбинатом в Бердске, где и производят все торты и пирожные из ассортимента кафе.
Открывшая кафе предпринимательница — однофамилица Владимира Болтрукевича, создателя и основного владельца группы компаний «Продсиб», которой в Бердске принадлежат магазины, торговый центр и пищевые производства. Имя бизнесмена внесено в список почётных жителей Бердска, говорится на сайте городской администрации.
То, что кафе является проектом всего «Продсиба», корреспонденту НГС подтвердил администратор заведения.
Торговый комплекс «Амстердам» популярен у рестораторов. Здесь уже работают сетевая пиццерия «Додо Пицца», итальянское кафе Mama Mulino, сетевая кофейня «Правда кофе», кафе-пекарня «Шмидт» и т.д.
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