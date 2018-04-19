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Бывший депутат Госдумы покинул костромской ресторан на вертолете
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Бывший депутат Госдумы покинул костромской ресторан на вертолете 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители Костромы обсуждают видео, на котором бывший депутат Госдумы Андрей Озеров улетает из ресторана на вертолете.
Вертолет Robinson-R44 II подлетел к ресторану «Белое солнце», расположенному на берегу Волги. Воздушное судно приземлилось на пешеходный переход, дождалось пассажиров и взлетело.
Озеров пользуется своим личным вертолетом не только в Костроме, собщает Общая газета со ссылкой на Telegram-канал 112. В январе 2018 года он летал за покупками в мебельный магазин в Тамбове.
Андрей Озеров владеет ООО «НФК» (ранее ООО «Аксон Холдинг»). Чистая прибыль компании в 2016 году составила почти 300 млн рублей.
В 2011 году Озеров был избран депутатом Госдумы от «Справедливой России».
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