Бывший депутат Госдумы покинул костромской ресторан на вертолете

Жители Костромы обсуждают видео, на котором бывший депутат Госдумы Андрей Озеров улетает из ресторана на вертолете.

Вертолет Robinson-R44 II подлетел к ресторану «Белое солнце», расположенному на берегу Волги. Воздушное судно приземлилось на пешеходный переход, дождалось пассажиров и взлетело.

Озеров пользуется своим личным вертолетом не только в Костроме, собщает Общая газета со ссылкой на Telegram-канал 112. В январе 2018 года он летал за покупками в мебельный магазин в Тамбове.

Андрей Озеров владеет ООО «НФК» (ранее ООО «Аксон Холдинг»). Чистая прибыль компании в 2016 году составила почти 300 млн рублей.