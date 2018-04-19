Лепите лучше нас

Наши гастрономические обозреватели Анатолий Гендин и Ирина Клименко устраивают столичным ресторанам и кафе строгую проверку кухни и сервиса. Без обид и экивоков. Пельмени — классический раздел традиционной русской кухни. Наши эксперты решили выяснить, как их готовят в столичных ресторанах.

Вывеска «Лепим и варим» доходчиво поясняет, чем занимаются в этом заведении в самом центре столицы. Конечно же, пельменями! Помещение небольшое, десяток маленьких квадратных столиков на двоих и большой длинный стол в центре для компании. Примечательна фотогалерея «Работники месяца» на стене у входа. И еще симпатичный зеркальный шкаф цвета добротной зеленки; пройдя сквозь него, можно помыть руки, наблюдая заодно на довольно большом экране похождения Чарли Чаплина

Никаких официантов здесь нет, да и меню в общепринятом понимании тоже. Названия разных пельменей и их стоимость крупно выписаны вверху, над кассой. Кассиру же вы озвучиваете свой заказ, он пробивает чек и приветливо интересуется, как вас зовут. Нет, не с целью познакомиться: через пару минут он вам лично сообщит, что заказ готов и его можно забрать. Но самое, пожалуй, интересное в этом ресторане — открытая кухня, вернее, ее заготовочный цех. За стеклянной перегородкой на виду у заинтересованной публики несколько мастериц разного возраста деловито и сноровисто лепят пельмени. Разные по форме, цвету и содержанию.

Кстати, о пельменях. Чтобы основательнее изучить ассортимент, мы брали их маленькими порциями, по 10 штук, а вы можете заказывать сразу по 15, обе цены укажем. Наименования в основном забавные. Одна из версий в немалом списке называется «Мамин сибиряк» (240/320 рублей), это классические русские пельмени с начинкой из свинины с говядиной, присыпанные рубленой петрушкой. «Итальянцы в России» (270/350 рублей) под измельченным заветренным базиликом нам показались не очень: куриный фарш слипся, пармезан (надо думать, отечественной выделки) ему помочь не смог. «Мятный барашек» (270/350 рублей) с бараниной и говядиной оказался приятного зеленого цвета, в тесто подмешали шпинат. А вот «Дикая парочка» (450/600 рублей) с олениной и кабанятиной, украшенная веточкой можжевельника и несколькими ягодами моченой клюквы, упакована в тесто радикального черного цвета, здесь поработали чернила каракатицы.

Если вы предпочитаете начинку полегче, на этот случай в меню имеются пельмени «Рыба моей мечты», там внутри лосось и судак. Имеются и постные версии; изделия «Александр Григорич» лепят с мятым картофелем и луком фри, «Александр Сергеич» с белыми грибами, вешенками и шампиньонами, а «Постовой Капустин», ясное дело, с тушеной капустой. Есть даже опция для строгих вегетарианцев, не употребляющих яйца: скажите об этом при заказе, и специально для вас приготовят пельмени в заварном тесте из муки, соли и воды.

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