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Гастротуризм может стать для Псковской области экономическим локомотивом
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Гастротуризм может стать для Псковской области экономическим локомотивом 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Президент Международного этногастрономического центра, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, член экспертного совета по гастрономическому туризму Всемирной туристской организации ООН, писатель и путешественник Леонид Гелибтерман считает, что у гастрономического туризма в Псковской области большие перспективы. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, об этом он заявил в пятницу, 20 апреля, в рамках второго дня Международного этногастрономического форума «Вкус без границ».
«Для Псковской области гастрономический туризм может стать очень серьезным экономическим локомотивом, который повезет область в светлое будущее. Гастротуризм позволит создать новые рабочие места, сохранить уклад в деревенских поселениях, поддержать сельских жителей. Это даст очень многое и для культуры, и для экономики региона», — отметил почетный гость форума и пожелал региональной власти и бизнесу успешного государственно-частного партнерства.
В свою очередь первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Юлия Белобородова подчеркнула, что руководство области считает развитие туризма приоритетным направлением своей работы. Она передала слова благодарности организаторам форума от врио губернатора Михаила Ведерникова и его первого заместителя Веры Емельяновой.
«Вы взвалили на себя непростую, но интересную ношу — дать производителям возможность выйти на рынок, реализовать свою продукцию и обеспечить возвратного туриста. В Псковской области есть много фермеров с хорошим потенциалом, а их гастрономические предложения уже стали своего рода сувенирами», — сказала она и выразила надежду на дальнейшую плодотворную работу.
Итогом работы форума могут стать изменения в событийном календаре Псковской области, отметила консультант отдела внешнеэкономических связей Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Мария Булатова. Уже в следующем году может пройти тематический фестиваль «Малиновый звон», идея проведения которого появилась после презентации туристического потенциала крестьянского хозяйства «Сельская усадьба», где изготавливают уникальную продукцию из ягод малины и голубики.
Руководитель Центра поддержки экспорта Светлана Ярлыковская напомнила, что в своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин призвал регионы к развитию малого и среднего бизнеса и наращиванию несырьевого экспорта. «Псковская область работает в этом направлении. И у нас уже есть, что показать», — подчеркнула организатор форума.
Добавим, в рамках форума «Вкус без границ» подписано соглашение между Международным этногастрономическим центром и Центром поддержки экспорта Псковской области.
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