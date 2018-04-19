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Москвичей напоят лучшим кофе
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Москвичей напоят лучшим кофе 

Мослента 2 часа назад
В Москве пройдет городской фестиваль Moscow Coffee Festival. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию МОСЛЕНТЫ в четверг, 19 апреля.
Место проведения мероприятия будет разделено на несколько зон. Гости фестиваля смогут попробовать напитки от лучших кофеен Москвы и Санкт-Петербурга, продегустировать кофе со всего мира, посетить семинары и мастер-классы, а также стать зрителями финалов чемпионатов России по приготовлению кофе.
Фестиваль пройдет в 20 по 22 апреля. В нем примут участие самые трендовые кофейни Москвы и Санкт-Петербурга: «Кофейня 8/25», KOF., Point Coffee & Food, Кафетериус, Nook Coffee, «Даблби», «Правда кофе», «Человек и „Пароход“, WEST 4 Roasters, „Дринкит“ и другие.
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