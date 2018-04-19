Планы на выходные: бег, Израиль и много музыки

Узнать, что едят в Ульяновске. В Touché продолжаются гастрольные ужины в рамках серии «Экспедиция 20_18». В этот раз ожидается прибытие команды из Ульяновска. 19 и 20 апреля удивлять гостей своими блюдами будут бренд-шеф Антон Ивницкий и коктейлями бартендер Артем Атаулов из ресторана Mаtrёshki и гастробара Before. Ребята продолжают тренд, заложенный гостями из Владивостока, и будут работать с продуктами, которые привезут с собой из Ульяновска. Начало в 18.00.

Сравнить Москву и Питер. 19 апреля в московском ресторане «Северяне» состоится специальный ужин с Игорем Гришечкиным , шеф-поваром ресторана «Кококо». Петербургский и московский must eat сойдутся вместе, но только на один вечер. Гришечкин приготовит и проверенные любимые многими хиты из меню «Кококо», и новые не менее впечатляющие блюда. И, конечно, не обойдется без русской печи — главной героини «Северян». Стоимость ужина без алкоголя — 5000 рублей на человека. Начало в 19.30.

Послушать про Израиль. 19 апреля в «Простых вещах» на Большой Никитской главный редактор National Geographic Traveler и ведущая программы «Вояж» на Радио 7 на Семи холмах Ольга Яковина расскажет про Израиль. Речь пойдет о стране, людях и интересных местах. Израильское винишко прилагается, а то как же? Если у вас нет планов на вечер, идите обязательно: это будет интересно. Плохого мы не советуем, сами знаете. Начало в 20.00. Немного билетов еще осталось здесь: https://ooo-vinoteka-prostye-vesc.timepad.ru/event/689755/

Отметить ДР ресторана Valenok. 20 апреля ресторан Valenok празднует два года. Поздравить именинника приедут Алексей Чумаков Юлия Ковальчук . В развлекательной программе конкурсы, розыгрыш приятных подарков от партнеров проекта, фото— и видеосъемка, специальные коктейли и welcome drink. И, конечно же, огромный праздничный торт от талантливого шеф-кондитера Марины Носовой. В субботу, 21 апреля, в Valenok продолжение торжества — вечеринка и выступление Олега Майами. Сбор гостей 20 апреля в 21.30, 21 апреля — в 00.00.

Сходить на концерт BEBE. Спустя 5 лет известная испанская певица и актриса BEBE возвращается в Россию с единственным концертом и новой программой Cambio De Piel, которую с огромным успехом уже представила в Европе, в США и в Латинской Америке. Концерт состоится 20 апреля в московском клубе «Известия Hall». Поклонники исполнительницы услышат песни из ее нового альбома, такие как Respirar, Una canción, Todo lo que deseaba, Tan lejos tan cerca, Borrones, Ganamos, а также хиты из предыдущих альбомов, среди которых La bicha, Ella, Malo, Siempre me quedará.

… или на концерт Кравца. Ну а 21 апреля в клубе «Москва» состоится большой сольный концерт Паши Кравца. Начало в 20.00.

Выпить кофе. Городской фестиваль Moscow Coffee Festival — настоящий праздник как для профессионалов кофейной индустрии, так и для простых кофеманов. Это событие, на котором каждый найдет свой идеальный кофе и откроет для себя новые кофейные проекты. Всего за два дня гости фестиваля смогут попробовать напитки от лучших кофеен Москвы и Санкт-Петербурга, продегустировать кофе со всего мира, посетить семинары и мастер-классы, а также стать зрителями финалов чемпионатов России по приготовлению кофе и многое другое. И все это бесплатно! Любителей кофе ждут по адресу Трехгорная мануфактура, зал «Надежда», ул. Рочдельская 15, строение 24 с 10 утра.

Зажечь под крутого диджея. 21 апреля в Москве в WOW CLUB MOSCOW представит свой сет Open to Close всемирно известный диджей, резидент топовых клубов планеты и участник крупнейших музыкальных событий Маркус Шульц . Для московской аудитории приезд Шульца — настоящий подарок. Последний раз диджей был в Москве осенью 2016 года. Один из топовых артистов транс-музыки, визитной карточкой которого стали глубина и мощь звука, увлекающие слушателя в мрачное, но завораживающее музыкальное путешествие, энергетика, которая захлестывает с головой даже многотысячную толпу. Маркус не перестает экспериментировать, выпуская разнообразную музыку под несколькими именами — Markus Schulz, Dakota, Himmel, San Andreas Soundlab. В этот раз в Москве Шульц представит публике многочасовой сет-симбиоз. Использование во время выступлений нестандартного звучания, сочетающего в себе deep, techno и, как называет его сам Маркус, «минималистичного» trance, подогреет интерес даже у тех, кто был на выступлении этого артиста много раз. Уникальное, высокотехничное шоу добавит впечатлений и будет удивлять на протяжение всей ночи. Начало в 22.00.

Побежать. Nike запускает беговую игру для жителей Москвы. Основная цель — разбавить обычную пробежку интересными заданиями, чтобы каждый мог попробовать нечто новое для себя. Образ жизни современного жителя Москвы — это бесконечные попытки успеть — на работу, на учебу, на ланч, в кино. В таком ритме тебе не удается сделать самое необходимое для себя. 22 апреля приходите за картой с заданиями в Nike Флагман на Кузнецком мосту, 14. Выполняйте их в любое удобное время с 10 утра до 10 вечера, присылайте выполненные задания до 12 ночи и прокачивайте свой рейтинг. Результат будет действителен только один день!

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