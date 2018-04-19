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В слогане Burger King «Раскурячь их всех» не нашли курицы
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В слогане Burger King «Раскурячь их всех» не нашли курицы 

News.ru 58 минут назад
По мнению экспертного совета по рекламе и недобросовестной конкуренции при столичном управлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС), слоганы сети ресторанов быстрого питания Burger King «Окурительный чикен фри» и «Раскурячь их всех» являются неэтичными и не могут использоваться публично.
При этом специалисты отметили, что если в первой фразе ещё можно понять, что речь идёт о курице, то, вот, второй слоган несёт совсем иной посыл.
«В случае со слоганом «Окурительный» — есть курица, а вот «Раскурячь их всех» — это нечто агрессивное и мне не нравится. Если это не непристойный эвфемизм, то что? Чтобы здесь ни имелось в виду, такой деструктивный призыв на пищевом продукте у меня вызывает большой вопрос», — цитирует Агентство городских новостей «Москва» представителя экспертного совета.
Ранее реклама сети ресторанов быстрого питания Burger King неоднократно рассматривалась антимонопольной службой на предмет этичности после жалоб потребителей.
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